Borussia Mönchengladbach

Bensebaïni voit grand

Dans un entretien accordé à OneFootball, l'international algérien du Borussia Mönchengladbach, Ramy Bensebaïni, a évoqué les prochaines échéances de l'Equipe nationale. «Déjà, il faut se qualifier pour la Coupe du monde et après aller le plus loin. En Afrique, l'objectif est clairement de garder le titre. Avec le coach, on va faire du bon taf pour arriver à ce but», a confié l'arrière gauche de Gladbach. Interrogé au sujet de la possibilité de voir les champions d'Afrique atteindre la demi-finale voire la finale du prochain mondial, Ramy Bensebaïni dira:

«Franchement, ouais, on a un bon groupe. On a fait toute une coupe d'Afrique sans perdre contre des grosses équipes. On était fort défensivement. Après la CAN, on a joué la Colombie, le Mexique... Pas n'importe qui. Et on est arrivé à battre la Colombie, à faire match nul contre le Mexique à 10. Donc oui on a le groupe et le potentiel pour... Après ça reste du football et on n'est jamais sûr de rien. Mais on sait qu'on a un bon groupe.»

O Lyon

Slimani se fiche de la manière

Vainqueur à Nantes (2-1) dimanche en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a réalisé une bonne première période avant de subir après la pause. Un défaut récurrent chez les coéquipiers d'Islam Slimani

(32 ans, 14 apparitions et 1 but en L1 cette saison), qui préfère retenir les trois points. «Je pense qu'on a fait une bonne première période. C'est le foot, on veut toujours faire mieux. Mais le plus important est là, s'est réjoui l'attaquant de l'OL sur Canal+, avant d'évoquer l'objectif de fin de saison. Nous on vise les cinq derniers matchs qu'il reste, on va essayer de les gagner et après on verra.» Au classement, Lyon, quatrième, revient à trois points du leader lillois.

Dijon

Premier but de la saison de Benzia

Longtemps absent suite à un grave accident au mois de mai dernier, le milieu international algérien Yassine Benzia a repris confiance et enchaîne les titularisations avec Dijon. Aligné sur les ailes, aujourd'hui, face à Nice, Benzia a réalisé un très joli match, son meilleur cette saison et il a réussi à inscrire son tout premier but en Ligue 1 durant cet exercice. Benzia était l'un des joueurs qui ont touché le plus de ballons durant cette rencontre, et l'un des plus dangereux du côté de Dijon. L'ancien Lyonnais a marqué un but à la 77' sur penalty.

À souligner que le match a connu la participation des deux autres joueurs algériens Hicham Boudaoui et Youcef Atal qui ont fait leur apparition en deuxième période. Victoire de Dijon (2-0).