Real Madrid

Sterling trop cher pour Perez

Discret lors des dernières sessions de transferts, le Real Madrid va profiter du prochain mercato estival pour renforcer son secteur offensif. Plusieurs grands joueurs sont annoncés dans le viseur du club espagnol à l'instar de Kylian Mbappé (PSG), d'Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), mais aussi de Raheem Sterling. Selon les informations du Daily Star, le Real Madrid n'aurait pas abandonné l'idée de recruter l'international anglais, en grande difficulté à Manchester City. En raison notamment de l'éclosion de Phil Foden, Raheem Sterling a perdu son statut de titulaire. Selon The Athletic, l'attaquant anglais aurait exprimé son mécontentement après avoir appris qu'il n'allait pas disputer la rencontre de Premier League face à Southampton le 10 mars dernier. Pour l'heure, son départ reste «hypothétique», mais le club espagnol pourrait avoir le plus grand mal à recruter Sterling, sous contrat jusqu'en 2023 avec Manchester City. Comme indiqué par le média, les formations intéressées pourraient essuyer un échec dans ce dossier en raison des exigences de l'équipe anglaise, mais aussi en raison de leurs difficultés financières.

Tottenham

Mourinho démis de ses fonctions

Le club anglais de Tottenham a annoncé, hier, que son entraîneur portugais José Mourinho et tout son staff avaient été «relevés de leurs fonctions», 17 mois après son arrivée chez les Spurs pour remplacer Mauricio Pochettino. «Le club peut, aujourd'hui, annoncer que José Mourinho et son équipe composée de Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin et Giovanni Cerra ont été relevés de leurs devoirs», a écrit le club londonien sur son site officiel. Leader de Premier League à la mi-décembre, Tottenham a vu ses résultats s'étioler depuis pour ne plus occuper qu'une 7e place à 5 points des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Le technicien était également critiqué pour le jeu souvent trop frileux de son équipe.