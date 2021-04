Valenciennes

La fierté de Spano-Rahou

Dans un entretien accordé au site Foot-National, le défenseur central algérien de Valenciennes, Maxime Spano-Rahou, s'est exprimé au sujet de sa première sélection en Equipe nationale en 2019. «C'était un sentiment de fierté, car c'était quelque chose que j'avais toujours voulu, depuis de nombreuses années. Déjà, quand j'étais à Toulouse, j'étais proche de l'Equipe nationale, mais des U23. C'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé, et quand tu as le sélectionneur au téléphone qui te dit:

‘' Maxime, tu es convoqué pour jouer avec l'Equipe nationale'', ça te fait chaud au coeur. J'avais presque pleuré, j'ai appelé ma mère directement et c'était quelque chose de magnifique, de très fort en émotion», a confié le capitaine du VAFC. Le défenseur de 26 ans a enchaîné: «Je savais que ça allait arriver, que ça allait passer par mes performances en club, donc je m'y attendais. J'y ai toujours cru, je savais que ça allait arriver. Il fallait juste que je sois patient, que je continue de travailler, mais j'y croyais.» Concernant les éliminatoires au Mondial 2022, Maxime Spano-Rahou dira: «Ça ne sera pas facile, car il y a beaucoup de matchs et en tant que pays africain, il n'y en a que cinq qui se qualifient. Donc ça va être compliqué, mais l'Algérie est capable de la faire. On est capable de le faire.»



Montpellier

Delort dégoûté

Auteur de l'ouverture du score contre Lille (1-1) ce vendredi en Ligue 1, l'attaquant Andy Delort (29 ans, 25 matchs et 12 buts en L1 cette saison) espérait donner la victoire à Montpellier. Mais le club de la Paillade n'a pas réussi à garder son avance et a, en prime, perdu son défenseur central Pedro Mendes touché au genou. Un combat difficile à digérer pour le buteur algérien. «Je suis dégoûté, surtout pour Pedro. J'espère que ce n'est pas grave. On voulait gagner pour lui et c'est dommage de prendre un but comme cela à la fin. Surtout qu'on a fait une bonne première période, et que ce n'étaient pas des peintres en face. On voulait gagner ce match et on revient avec un point. Certes, on n'a pas perdu, mais on n'a pas gagné», a déploré Delort devant les caméras du MHSC.