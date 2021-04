Bétis Séville

Mandi dans le viseur du Barça?

La direction du FC Barcelone serait intéressée par le profil de l'international algérien, Aïssa Mandi, en prévision du prochain marché des transferts selon les informations du média espagnol Mundo Deportivo. En fin de contrat au Bétis au terme de l'exercice sportif, le champion d'Afrique a repoussé toutes les offres de prolongation du club sévillan jusqu'à présent. En quête d'un renfort défensif à moindre coût, les dirigeants catalans veulent profiter de la situation contractuelle d'Aïssa Mandi au Bétis pour attirer l'Algérien. Pour rappel, l'ancien défenseur central du Stade de Reims est suivi de près par plusieurs prétendants européens. Il ferait notamment partie des priorités défensives de l'Inter Milan.



Manchester City

Mahrez content d'affronter le PSG

Riyad Mahrez, milieu de terrain de Manchester City, est content de retrouver le PSG en demi-finale de Ligue des Champions, lui qui est né en région parisienne. «C'est très bien pour moi, c'est spécial parce que je suis de Paris. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, donc ce sera spécial. Je suis très content de jouer contre cette équipe, ça sera un très grand match. On a aussi beaucoup de rendez-vous avant, avec la demi-finale de FA cup et la finale de Carabao Cup. Après, on aura le temps de penser à ce match et de se concentrer dessus», a indiqué l'international algérien aux médias anglais. Décisif dans la qualification des Citizens en demi-finale de la plus prestigieuse des compétitions de clubs, Mahrez s'est vu récompenser de sa bonne prestation face à Dortmund en étant nommé par l'UEFA dans son

équipe-type des quarts de finale retour.

O Lyon

Benlamri forfait contre Nantes

Rudi Garcia, le coach de l'Olympique Lyonnais, a annoncé, dans une déclaration, hier, en conférence de presse, l'absence de l'international algérien, Djamel Benlamri, lors de la prochaine rencontre des Gones contre le FC Nantes, demain. «Tino Kadewere et Djamel Benlamri sont absents. Ils travaillent en individuel. Les autres postulent pour être dans le groupe», a confié le technicien français. Le défenseur central algérien a retrouvé l'entraînement collectif, il y a quelques jours, après plusieurs semaines d'absence.