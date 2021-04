OGC Nice

Le retour de Boudaoui se précise

L'international algérien de l'OGC Nice, Hicham Boudaoui, sera de retour à la compétition en Ligue 1 avant la fin de saison, selon le coach de l'OGC Nice, Adrian Ursea. «Oui, il suit les prévisions médicales: il a repris la course, on espère le voir bientôt sur des courses avec changements de direction, et avec plus d'intensité. Mais on a de grands espoirs de le revoir avant la fin de la saison. On ne veut pas se précipiter, car il est très précieux, comme tous les autres joueurs. Je pense qu'il faudra patienter encore 2 à 3 semaines.»

O Lyon

Juninho veut Mandi

Malgré la récente prolongation de Marcelo jusqu'en juin 2023, l'Olympique Lyonnais recherche toujours un défenseur central supplémentaire. Selon Estadio Deportivo, le club rhodanien est fortement intéressé par la venue d'Aïssa Mandi (29 ans,

23 matchs et 3 buts en Liga cette saison). Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le Betis, l'international algérien prévoit de changer d'air dans les mois à venir. Une opportunité que souhaite saisir le directeur sportif lyonnais, Juninho, qui apprécie le profil du champion d'Afrique. Cependant, les Gones vont devoir faire face à une rude concurrence dans ce dossier puisque l'ancien Rémois plaît, notamment à l'Inter Milan mais surtout à Liverpool, sur les rangs depuis de nombreux mois. Une qualification pour la prochaine Ligue des Champions pourrait être un argument de taille pour convaincre le Fennec d'effectuer son retour en France.

Besiktas

Ghezzal a repris

Victime d'une légère entorse à la cheville durant le match de l'Algérie face à la Zambie, Rachid Ghezzal continue son processus de guérison. Rachid Ghezzal va mieux. Son entorse, qui l'a éloigné du groupe de Besiktas face à Kasimpasa (défaite de son club 1-0), semble ne plus le faire souffrir. L'international algérien a, en effet, retrouvé le chemin des entraînements en participant à la séance du jour de Besiktas avant la rencontre aujourd'hui, en championnat, qui opposera les siens à Alanyaspor. Le groupe pour cette rencontre devrait être connu demain soir.