Mönchengladbach

Le club veut blinder Bensbaïni

Le transfert de Ramy Bensebaïni du Stade Rennais au Borussia Monchengladbach est une réussite. L'international algérien s'est très vite imposé comme titulaire indiscutable sur son couloir gauche et son équipe a accroché la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, parvenant même à se qualifier pour les 8èmes de finale cette saison. Ainsi, le latéral gauche algérien a vu, d'après nos confrères allemands de Kicker, ses dirigeants manifester leur volonté de le conserver. Le contrat de l'ancien du Paradou prend fin en 2023 et le BMG tenterait de le prolonger. Bensebaïni, qui a été éloigné des terrains pour un mois cette saison en raison d'une contamination au Covid-19, avait fait part de son intérêt pour la Premier League anglaise. Il étudiera les différentes possibilités dont il dispose quant à son avenir au moment du prochain mercato estival.

OGC Nice

Ursea s'explique pour Atal

Le coach de l'OGC Nice, Adrian Ursea, a annoncé, vendredi, un nouveau pépin pour le défenseur des Aiglons, Youcef Atal.

«Youcef Atal a rechuté.

On a tous considéré qu'il fallait l'écouter car c'est lui qui ressent son corps. Malheureusement, ses sensations l'ont peut-être induit en erreur, et nous aussi. Il ne faut pas donner lieu à des interprétations: ça partait d'un bon sentiment de sa part», a confié l'entraîneur niçois. Adrian Ursea a enchaîné: «Il connaissait la situation dans laquelle on était, il a voulu se donner la chance de prendre part à ce match important, pour aider l'équipe. Malheureusement, ça lui a joué un tour. Il sera «out» pour une lésion aux adducteurs de grade 2. Normalement, c'est environ

4 semaines. Comme 2 se sont déjà écoulées, il en a encore pour 2 semaines.»

Besiktas

Vers le rachat du contrat de Ghezzal

Auteur d'une saison aboutie sur le plan personnel et collectif avec Besiktas, Rachid Ghezzal a convaincu. Au point de voir le club turc tout faire pour le conserver. La presse turque a repris, aujourd'hui, une nouvelle concernant l'avenir de Rachid Ghezzal. En effet, l'international algérien, prêté par Leicester à Besiktas, cette saison, voit ses dirigeants se démener pour tenter de le conserver à l'issue de son prêt, qui se termine en juin 2021. Son prêt ne disposerait pas d'une option d'achat, aussi faudra-t-il négocier avec le club de Premier League pour Besiktas.