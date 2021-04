O Lyon

Benlamri forfait à Lens

Le défenseur international algérien de l'O Lyon, Djamel Benlamri, blessé, a déclaré forfait pour le match en déplacement, ce soir sur le terrain du RC Lens (20h), dans le cadre de la

31e journée du championnat de Ligue 1. «Djamel s'est blessé aux ischios avec la sélection algérienne. Pour Houssem Aouar, il n'y a pas assez de certitude qu'il n'y ait pas un risque (de rechute)», a expliqué le coach de Lyon, Rudi Garcia, en conférence de presse. Benlamri (31 ans) est sorti sur blessure lundi en seconde période (78e), lors de la large victoire décrochée par les Verts face au Botswana (5-0), au stade Mustapha-Tchaker de Blida, dans le cadre de la 6e et dernière journée (Gr.H) des qualifications de la coupe d'Afrique des nations

CAN-2021, décalée à 2022 au Cameroun.

OGC Nice

Reprise de la course pour Boudaoui

L'international algérien de l'OGC Nice Hicham Boudaoui, touché au ménisque droit début mars et annoncé absent pour une durée de 2 mois, a repris la course cette semaine. «Blessé au ménisque lors de la rencontre face à Nîmes (comptant pour la 28e journée, victoire 2-1 le 3 mars), l'international algérien s'est entraîné sous les ordres de Chritsopher Juras, préparateur physique en charge de la réathlétisation des joueurs blessés», a indiqué le club azuréen dans un communiqué. Le milieu de terrain algérien est sur le chemin de retour. Il espère être opérationnel avec la sélection algérienne d'ici l'entame de la campagne des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 prévue les (5-8 juin) contre Djibouti au stade Mustapha- Tchaker de Biskra.

ES Sahel

Encore un but de Tayeb Meziani!

L'attaquant algérien de l'Etoile du Sahel, Tayeb Meziani, continue sur sa lancée avec un nouveau but, cette fois contre le Club Africain (2-2) pour le compte de la 21e journée du championnat tunisien. Meziani a ouvert le score à la 49e minute et compte maintenant 6 buts en 5 matchs depuis son arrivée à l'Etoile, dont 5 buts dans les 3 derniers matchs.

À noter que le néo-international algérien, Houcine Benayada, qui a fait ses débuts en Equipe nationale, la semaine dernière, contre la Zambie, a également participé à la rencontre.