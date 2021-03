ES Sahel

Meziani, la machine à marquer des buts

Tayeb Meziani semble avoir retrouvé toutes ses capacités depuis qu'il a signé à l'Etoile du Sahel. En effet, l'attaquant algérien, qui n'avait pas marqué le moindre de but en 2 ans et demi, a inscrit un triplé lors du victoire contre l'US Tataouine (3-1) dimanche. Le pur produit de l'académie du Paradou, qui a fini meilleur buteur de la deuxième division algérienne en 2016-17, compte maintenant 4 buts en3 matchs depuis son arrivée au club de Sousse le mois dernier. Pour sa première titularisation avec l'Etoile, Meziani a ouvert la score avec un coup de tête plongeant après seulement 15 minutes de jeu. Dix minutes plus tard, Meziani a doublé la mise avec un magnifique slalom et tir en pleine lucarne de l'extérieur du surface. A la 66e minute, Meziani s'est offert son triplé avant de céder sa place à la 78e minute. Meziani est le premier joueur algérien a inscrire un hat-trick en championnat tunisien depuis Baghdad Bounedjah en septembre 2014, quand il a marqué 3 buts contre Gawafel Gafsa.

Besiktas

13e passe pour Ghezzal

De retour en sélection après avoir reçu un appel de Djamel Belmadi pour les deux prochains matchs de l'EN, l'ailier international algérien Rachid Ghezzal a fêté cela avec une 13e passe décisive de la saison dans le derby face à Fenerbahçe. Le joueur formé à l'OL a donné sa passe décisive dès l'entame de la deuxième période sur coup franc en déposant le ballon sur la tête de son coéquipier Vida, une action qui s'est reproduit à plusieurs reprises cette saison. Fenerbahce a égalisé, sur score final 1-1 et une fin de championnat très serré pour le titre entre les trois géants stambouliotes, Besiktas, Galatasaray et Fenerbahce.

Damac FC

Chafaï s'offre un triplé

Le défenseur international algérien Farouk Chafaï s'est distingué en Arabie saoudite Il a ainsi inscrit un triplé avec Damac, face à la formation d'Abha de Mehdi Tahrat. Farouk Chafaï s'est distingué, et de quelle façon! Le défenseur central a, en effet, ouvert le score pour son équipe à la 10e minute du jeu, trompant le gardien de la tête avant de revenir quelques minutes après pour inscrire un doublé d'un tir puissant qui a terminé sur le poteau avant de poursuivre son chemin dans les filets adverses. En deuxième période, si Abha a su marquer par deux fois pour égaliser, Farouk Chafai a inscrit un coup du chapeau en marquant de la tête, permettant aux siens de finalement l'emporter.