Le MC Alger a un nouveau président du conseil d'administration. Depuis mardi, il s'agit de Ammar Brahmia, venu remplacer Abdennacer Almas, dont la démission a été acceptée par ses responsables hiérarchiques. Mais cette nomination est loin de faire l'unanimité dans la maison mouloudéenne, où ses supporters refusent qu'on fasse du neuf avec du vieux. On estime que Brahmia, au même titre que les autres membres de son conseil d'administration, sont loin de régler une situation qui ne cesse d'aller de mal en pis en cette saison qui coïncide avec le centenaire de la création du Vieux Club de la capitale. D'ailleurs, certains membres songent sérieusement à démissionner, à l'image de Abderrahim Ali, Achour Betrouni et Abdelwahab Zenir.

Sur la Toile, les supporters ciblent par leurs critiques la Sonatrach, firme pétrolière détentrice de la majorité des actions au sein de la SSPA du club. On lui reproche le fait de vouloir contredire les supporters, chaque fois, même si cela vient au détriment du club. La nomination de Brahmia, selon eux, en est la parfaite illustration. Hier, dans la soirée, les inconditionnels des Vert et Rouge comptaient organiser un sit-in à Bab El Oued, leur fief, afin de s'opposer à la nomination de Brahmia, lequel devait animer une conférence de presse pour lever toutes les zones d'ombre.

Cette nomination controversée a surpris plus d'un, surtout que le nom de l'actuel membre du Comité olympique algérien n'a nullement été cité. Ce sont, par contre, deux autres personnes qui étaient annoncées comme les plus proches pour occuper ce poste, à savoir Raouf Salim Bernaoui, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, et Hacène Hammar, ex-président de l'ES Sétif. Mais le choix était tout autre, et la décision aurait même été prise sans qu'il y ait consensus au sein de la Sonatrach.

Outre cette opposition, Brahmia aura plusieurs dossiers chauds à gérer, à commencer par celui de l'entraîneur. Selon des sources, il veut faire revenir Nabil Neghiz, alors que d'autres évoquent le nom de Miloud Hamdi, qui a décidé de quitter son poste à la tête du staff technique du CS Constantine. Le poste de directeur sportif, quant à lui, restera vacant pour quelques jours et les spéculations vont bon train concernant le successeur de Abdellatif Bourayou. Le nom qui a été cité souvent, ces dernières heures, est Karim Ziani, l'ancien capitaine de l'Equipe nationale, qui vient de démissionner de son poste à Orléans.

Mais cette piste est vite tombée à l‘eau. Selon des sources, c'est le concerné lui-même, et après avoir été sondé, qui a décliné l'offre en indiquant qu'il a un projet à monter en France et qu'il aurait tout conclu avec un autre club.