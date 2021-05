Vendredi dernier, et à l'occasion du match entre le MC Alger et le WA Casablanca, en quart de finale aller de la Champions League, une présence dans la tribune officielle n'est pas passée inaperçue. Il s'agit de celle de Hacène Hammar, ancien président de l'ES Sétif. C'est parce que celui qui avait offert à l'Entente son dernier titre continental (Champions League en 2014) est annoncé avec insistance comme nouveau membre de la direction mouloudéenne. Et même si certains supporters ont salué cette présence et cette éventuelle arrivée, il n'en demeure pas moins que le conseil d'administration du Vieux club de la capitale, présidé par Amar Brahmia, n'est pas sur cette longueur d'ondes. Dans un communiqué publié sur la page officielle du club sur Facebook, signé Brahmia, Hammar a été violemment chargé et même menacé de poursuites judiciaires. La direction mouloudéenne affirme avoir pris connaissance, «tard dans la soirée du vendredi, que des personnes étrangères au club ont participé ostentatoirement et sans aucune retenue au désordre provoqué au niveau de la tribune de presse». «Alors que la tribune d'honneur, placée sous l'autorité du MC Alger était occupée dans le respect de la réglementation, par quelques invités algériens et marocains, a été parfaitement gérée par les délégués du Mouloudia en parfaite coordination avec les agents du complexe olympique -OCO- la tribune de presse a été elle, selon les témoignages de journalistes accrédités par le MCA, et les images diffusées sur les réseaux sociaux, envahie en dehors de toute maîtrise et de responsabilité de notre club par une multitude de personnes étrangères à la presse», est-il mentionné dans le communiqué.

«La nouvelle direction du MC Alger, tout en dégageant toute responsabilité dans le désordre provoqué au niveau de la tribune de presse et fermement décidée à faire face aux multiples manipulations et autres déstabilisations, s'engage à poursuivre devant les institutions compétentes et devant les tribunaux algériens, toutes les personnes clairement identifiées dans les images et vidéos en sa possession et particulièrement à l'encontre d'un ancien dirigeant de l'ES Sétif qui aspire avec insistance a` un emploi au sein du MCA», ajoute-t-on.

Et d'enchaîner: «Ainsi, le MJS, la CAF, la FAF et la LFP seront dûment saisis et informés et une plainte contre les personnes identifiées sera déposée au niveau du tribunal de Bir Mourad Raïs, pour la réparation du préjudice moral et financier qui serait subi par le Mouloudia d'Alger à cause de ces comportements irresponsables et inacceptables.» Les Mouloudéens affirment qu'ils ont été informés qu'un rapport devrait être adressé à la CAF, relatant «les faits répréhensibles» qu'a connus la tribune de presse.

«Ce rapport dressé par les représentants de la CAF pourrait conduire à la prononciation de sanctions contre notre club», craint le Mouloudia. Selon des sources proches de Hammar, ce dernier est emballé par l'idée de refaire son apparition sur la scène footballistique par le biais du MCA, mais ce qui l'intéresserait le plus, c'est la présidence de la Ligue de football professionnel, après la fin du mandat de Abdelkrim Medouar. On affirme même qu'il serait à Alger afin d'entamer sa campagne électorale.