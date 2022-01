La veille de son déplacement à Chelghoum-Laïd, pour donner la réplique à l'équipe locale, en championnat, la formation du CR Belouizdad a effectué une ultime séance d'entraînement à Alger. Le milieu de terrain, Ammar Bourdil, s'est présenté au dernier quart d'heure de cette séance arguant son retard par le fait qu'il ne s'est pas réveillé. Le transfuge du MCA a été, malgré cela, retenu pour le voyage et pris part au match. Or, cela a laissé quelques questions se poser chez les joueurs. Ceci, étant donné qu'un cas similaire s'était produit avec l'attaquant Mahi Benhamou, la veille du derby face au NAHD, et le joueur a été écarté par son coach, Marcos Paqueta, estimant que la «discipline est une ligne rouge». Le technicien brésilien a justifié ce traitement différent de deux cas similaires par le fait que son équipe souffre de plusieurs absences.