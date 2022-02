L'attaquant international algérien, Baghdad Bounedjah, ne marque plus. Les férus des Verts se demandent pour quelle raison, alors que les spécialistes comprennent toujours que n'importe quel joueur peut traverser une période sèche où il n'est plus au top de sa forme.

Statistiquement parlant, Baghdad Bounedjah ne marque plus, ni avec son club qatari d'Al-Sadd ni avec l'Équipe nationale, et ce, depuis 13 matchs de suite. D'ailleurs, son coach l'a fait sortir lors du dernier match de son équipe en déplacement, face à Al-Gharafa en Qatar Stars League (QSL) à la 81e minute, alors qu'il reste toujours muet en matière de concrétisation.

Ce constat est fait à moins de 2 mois de la double confrontation décisive entre la sélection nationale algérienne et son homologue camerounaise des matchs de barrage (en aller et retour) pour les qualifications à la phase finale de la Coupe du monde 2022. Et à propos justement de la sélection nationale, il est utile de rappeler que lors des 6 derniers matchs avec les Verts, le joueur n'a ni marqué ni encore moins offert une passe décisive! En club avec Al-Sadd SC, Bounedjah n'a plus marqué depuis le 3 novembre 2021 contre al Duhail, alors que le match s'est terminé sur le score «fleuve» de (3-3)! Et dans ce même ordre d'idées, il est important de noter, comme l'a rapporté le site spécialisé dans la couverture des Verts La Gazette du Fennec, Bounedjah avait le meilleur ratio en sélection au début de l'année 2021. Aujourd'hui, il est passé de 0.49 but par match à 0.42 but par match.

En dépit de cette régression en matière de concrétisation, Bounedjah est très sollicité par des clubs, notamment européens. Le dernier en date étant l'AS Saint-Etienne. Mais le joueur a refusé cette offre, sous prétexte que la situation de ce club ne l'arrangerait pas. Devant cet état de fait, des observateurs sont même allés jusqu'à proposer qui pourrait le remplacer au sein des Verts. Mais, là, il y a lieu de faire remarquer qu'il ne faut jamais «briser» un joueur, capable du meilleur comme du pire, surtout lorsqu'il traverse un passage à vide comme c'est le cas de Bounedjah qui a tant donné à la sélection nationale, pour ne pas le faire sortir par la petite porte. Ainsi, on a cité avec insistance le nom de Mohamed Benyettou (32 ans), l'attaquant du club qatari de la Ligue 1, Al Wakrah SC.

D'ailleurs, Benyettou est décidé à rejoindre les Verts et croit très sérieusement en Djamel Belmadi, le coach national. Cette assurance n'est certainement pas fortuite, car, si un quelconque joueur annonce une telle prévision, c'est qu'il multiplie certainement les efforts et fait tout son possible pour concrétiser ce rêve d'endosser le maillot national. Benyettou avait même assuré depuis 2 ans déjà, soit en décembre 2020 que Belmadi ne le léserait pas.

«S'il juge que je pourrai apporter un plus, il m'appellera. Je n'abandonnerai jamais.

C'est à moi de marquer plus de buts», a affirmé l'auteur de pas moins de 13 buts et 2 passes décisives en 22 rencontres. En tout cas, une chose est sûre, et Belmadi l'a régulièrement précisé, lors de chacune de ses sorties, que ne seront convoqués en sélection nationale que les joueurs les plus en forme.

En d'autres termes, c'est un message à tous les joueurs désireux de rejoindre les Verts, de faire en sorte qu'ils soient toujours performants pour espérer être convoqués par le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi.