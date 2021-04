Après sa défaite lors de la journée précédente face à Al Nasr d’Arabie saoudite, Al Sadd menée par Baghdad Bounedjah en attaque devait gagner son match de mardi soir face à l’équipe d’Al Weehdate de Jordanie. Dès l’entame de la rencontre, Bounedjah a réussi à marquer le premier but de son équipe après avoir suivi un ballon d’un coéquipier pour le mettre dans les filets à la deuxième minute du jeu. Ce but a permis à son équipe d’avoir plus de confiance et d’en inscrire un autre quelques minutes après par l’intermédiaire de Boualem Khoukhi avant de mettre le troisième à la 26e minute. Score final 3-1 pour Al Sadd qui se trouve actuellement à la troisième place au classement avec 4 points juste derrière Al Nasr et Foolad. Pour rappel, Baghdad Bounedjah est le meilleur buteur africain dans l’histoire de la compétition avec 21 buts. Le natif d’Oran est également le meilleur buteur en Ligue des Champions dans l’histoire de son club Al-Sadd, qui a remporté la compétition en 1989 et 2011.