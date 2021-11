Nous avions, dans l'édition du samedi 13 novembre 2021, presque démenti, découragé même, la prochaine et probable arrivée de Baghdad Bounedjah en Catalogne! Mais voilà que le meilleur joueur de tous les temps de Tunisie, est venu nous rappeler au bon vieux temps du football d'attaque, plaisant, efficace, emportant, facile à jouer des années de lumière des équipes comme le Brésil, le Deutchland, les Pays-Bas, l'Italie. Il s'agit du talentueux, élégant dans ses gestes, maître à jouer, le numéro 10 tunisien, Tarek Diab, de l'ES Tunis, qui, au cours d'une interview, a déclaré que cette possibilité est à avancer du fait que le Barça d'aujourd'hui a besoin d'un attaquant de cette trempe. «Jusqu'à ce jour, le Barça est à la recherche de l'oiseau rare qui débloquerait la situation. La relation étroite entre Xavi et Baghdad peut, en effet être, possible, d'autant plus que les joueurs actuels de Barcelone sont en pleine déperdition sur le plan disciplinaire. Bounedjah est, lui, très discipliné dans le jeu en pointe, comme en revenant défendre dans les moments difficiles! Ce qui ferait les affaires de Xavi, qui le connaît très bien et qu'il n'aurait pas à surveiller. Le N°9 algérien est solide, bon sur le défenseur, s'en sort merveilleusement bien des situations les plus enchevêtrées! C'est un buteur né, qui a tout pour réussir là où il pourrait évoluer, le Barça compris.» Tarek Diab n'est pas n'importe qui! Avant de faire une telle déclaration, il a dû bien connaître l'Algérien et ses qualités! Alors, ôtons la noire idée qui nous fait écrire dans l'édition de samedi que Bounedjah, en évoluant dans le championnat qatari, n'avait pas beaucoup de chances de réussir au Barça! Au Barça, où le moral, paraît-il, n'y est plus depuis que l'on évoque avec amertume et insistance un problème de désertion de l'âme de l'équipe et d'indiscipline! Xavi le savait. Il prendra toutes les mesures pour remettre de l'ordre dans la Casa-Barça et ramener le bonheur qui échappe aux fans des Rouge et Bleu ! Mais, car il y a un très grand mais. Le match-choc contre le Burkina Faso, de mardi dernier est venu dévoiler un vilain défaut qui dérange Bounedjah et ses fans. La tare provient du fait qu'il joue en étant carrément l'assistant de l'arbitre, en levant les bras en «V» et en s'arrêtant de jouer et de laisser ses coéquipiers évoluer à 10, durant de longues minutes. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est de voir Baghdad rater un but, en début de match et se tenir la tête en signe de désespoir! Ce n'est pas faisable et il est curieux que Djamel Belmadi, son coach et ami, ne l'ait jamais remarqué! En faisant ces gestes, il arrive souvent au joueur de sortir du match, avec la perte de concentration! Et cette situation existait bien avant l'arrivée de Belmadi. Même s'il évolue au Qatar, Tarek Diab a déclaré que cette possibilité est à avancer du fait que le Barça d'aujourd'hui a besoin d'un attaquant de cette trempe. Quant à Bagdad, il aura tout le temps de penser à son avenir, à l'issue des différents tournois qui attendent l'Algérie, qui attend de ses enfants le miracle tant désiré! Et ici, ne donnons pas l'occasion aux vilains contestateurs de Belmadi, et là, on se demande pourquoi tant d'acharnement, contre les Verts, son staff, sa FAF, son président, et tutti quanti! Profitons de cette petite mise à l'index contre les «antitout», ceux de l'EN, de son encadrement et de tout l'entourage, pour lancer un gros coucou à l'intention de Med Raouraoua, l'ancien excellent président de la FAF, qui fut l'architecte-décorateur des années durant de la maison «Algérie-foot», y compris «Omdurman» au Soudan, en 2009, pour ceux qui l'auraient oublié! Et puis, tenez, même aujourd'hui, il doit se démener à l'ombre, pour qu'on ne marche pas sur les pieds de l'EN! C'est bon pour le moral et tant pis pour ceux qui n'ont jamais voulu comprendre les positions de Raouraoua, quoi qu'on en dise, quoi qu'on écrive!