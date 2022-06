Reconnu pour faire émerger les talents des catégories U19 à U23, le Tournoi Maurice Revello ne déroge pas à cette réflexion pour cette édition 2022. Malgré leur courte défaite face au Japon (1-0), les Algériens ont montré tout au long de la rencontre des séquences de jeu collectives, qui ont attiré l'oeil des recruteurs présents au stade Parsemai.

Parmi les Verts présents sur le pelouse, Adil Boulbina s'est particulièrement distingué sur sa prestation individuelle malgré une balle d'égalisation manquée à dix minutes du coup de sifflet final. Selon nos informations, le joueur formé à l'académie de Tessela El Merdja a attiré lors de ce match l'intérêt des recruteurs d'Angers et Lille en France, de l'Eintracht Francfort en Allemagne, du Celtic Glasgow en Écosse, ainsi que du Milan AC et de la Lazio de Rome en Italie. Ces recruteurs étaient tous présents pour cocher les noms de potentiels talents émergents dans les sélections présentes à ce tournoi majeur. Par ailleurs, les négociations entre le Paradou AC et un des clubs cités seraient déjà entamées et menées à un stade avancé. Joueur à fort potentiel, Adil Boulbina fait figure avec Yacine Titraoui de relève prometteuse au sein du club algérois ayant précédemment formé plusieurs joueurs actuellement en sélection nationale.

Cette saison, Adil Boulbina a disputé 25 matchs de championnat pour trois marqués et trois passes décisives délivrées.