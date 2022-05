Farid Boulaya avait raté le train du mercato estival 2021 en demeurant du côté du FC Metz, qu’il entendait pourtant quitter. L’intérêt que lui portait l’Olympique de Marseille, dont le joueur est fan, n’a ainsi pas été concrétisé par une offre. Si le joueur s’est fait une raison et a vu son équipe être reléguée en Ligue 2, Boulaya est libre de s’engager où il le souhaite. Il aurait reçu des offres d’Al Ahly et Zamalek en Égypte, de clubs au Qatar et en Arabie saoudite, de Getafe et du Rayo Vallecano en Espagne ou encore du RC Strasbourg et des Bordeaux en France. Le natif de Vitrolles souhaiterait poursuivre sa carrière en Europe, si possible dans un club disputant une compétition européenne.