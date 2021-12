L'entraîneur du RC Relizane, Lyamine Boughrara, las des problèmes financiers qui y prévalent, tranchera «dans les prochaines heures, son avenir avec le club de Ligue 1 de football, a-t-on appris, hier, auprès de l'intéressé. Une décision finale sera prise par l'ancien gardien de la sélection nationale à l'issue d'une réunion programmée avec les dirigeants du RCR pour débattre de la situation de la formation de l'Ouest depuis l'intersaison, a-t-il indiqué à l'APS. Revenu au club l'avant- veille du déplacement à Tizi Ouzou, après une absence de 10 jours en raison de la énième grève enclenchée par ses joueurs pour réclamer leur argent, Boughrara insiste: «Tout tirer au clair une fois pour toutes.». «Si j'ai patienté tout ce temps, et ce, malgré les grèves à répétition des joueurs, c'est uniquement par respect aux supporters du club. Mais la patience a des limites et je veux être sûr que les promesses que m'ont fait les dirigeants et les différentes parties intervenantes dans le club soient tenues et dans l'immédiat», a-t-il encore dit. Les «Lions de la Mina» restent sur une lourde défaite sur le terrain de la JSK (3-0), un échec auquel leur coach s' attendait, a-t-il avoué, «vu que l'équipe ne s'est pas entraînée pendant une dizaine de jours avant son départ pour Tizi Ouzou». Le natif d'Aïn M'lila, qui dit aussi croire au potentiel de ses capés, refuse néanmoins de s'exposer à d'autres «échecs du genre de celui de vendredi passé à Tizi Ouzou», insistant sur la nécessité de remettre de l'ordre sur le double plan administratif et financier avant de s'engager à poursuivre sa mission à la tête de la barre technique du RCR. Le président du club sportif amateur (CSA), Abdelfettah Benzineb, a déclaré récemment à l'APS que des démarches sont entreprises au sein de la société sportive par actions du club, qui gère l'équipe professionnelle, pour dépasser la crise financière en ouvrant son capital-social à de nouveaux actionnaires. Après neuf journées de championnat, le RCR pointe à la 16e place avec 6 points seulement tout en comptant un match en moins.