La sélection nationale algérienne des A', réservée aux joueurs locaux renouera avec la compétition officielle au début de l'année prochaine, avec le déroulement du CHAN qui aura lieu en Algérie. Le fait que le tournoi se déroule à domicile met beaucoup de pression sur le staff technique de cette sélection, à sa tête Madjid Bougherra.

Le coach des A' et son staff auront bien le temps de choisir les joueurs et surtout, de présenter un programme important avec des matchs amicaux pour bien réussir la coordination et la complémentarité entre les joueurs. Encore faut-il effectuer une revue d'effectif, au fil du temps, et ne pas attendre les derniers mois, voire les dernières semaines pour se remettre au travail. D'aucuns, staffs et techniciens, ne cessent d'argumenter par le fait qu'ils n'ont pas eu le temps nécessaire pour préparer leur équipe ou sélection. Mais là, c'est vraiment le contraire.

Bougherra et son staff sont très à l'aise et ont beaucoup plus de temps pour préparer ce CHAN prévu en Algérie du 8 au 31 janvier 2023. Pour cette édition 2022, reportée à 2023, l'EN A' essayera de succéder au Maroc, tenant du titre. Le fait que la compétition se déroule en Algérie fait qu'elle devienne un objectif majeur. Coach «Bouggy» le sait pertinemment. Et là, il doit surtout faire avec les éventuels départs des joueurs locaux vers d'autres cieux, comme ce fut le cas, dernièrement, avec Ghacha, Kadri, Zorgane, Messaoudi et Amoura. Le championnat d'Afrique des nations de football 2022, prévu initialement du 10 juillet au 1er août 2022 en Algérie, a été reporté à janvier 2023.

L'organisation du tournoi final du championnat d'Afrique des nations, Total Algérie 2022, en janvier 2023, a été discuté avec la Fédération algérienne de football, a annoncé, il y a quelques mois la CAF. La FAF est donc appelée à rouvrir le dossier de la programmation du tournoi à nouveau avec le MJS, d'autant qu'il y a eu déjà la réception d'une délégation de la Fédération par des dirigeants du ministère. Et comme la période en question se rapproche beaucoup du rendez-vous des Jeux méditerranéens, et c'est pourquoi le MJS a accepté la nouvelle demande de la CAF de renvoyer le CHAN à l'hiver suivant, cela permettra au ministère de se concentrer sur la réussite des Jeux méditerranéens d'Oran, avant d'organiser plus tard, le CHAN.

Cette demande formulée par le Comex de la CAF reflète l'intention de l'instance faîtière de reporter la CAN 2023, cette dernière étant initialement prévue à cette même période de janvier 2023, en Côte d'Ivoire, elle risque de changer de date et il est fort probable qu'elle soit reportée à janvier 2024, car la possibilité de la tenir en juin est à écarter, si l'on se base sur les raisons climatiques, et la météo difficile à cette période de l'année en Afrique de l'Ouest, à moins que la CAF se rabatte sur une autre option. Rappelons que la CAF avait attribué en septembre 2018 à l'Algérie l'organisation du CHAN-2022, à la suite de la candidature déposée par la FAF au niveau de l'instance africaine en mai de la même année.

Pour le moment donc, Bougherra et son staff ont un peu plus de temps et doivent donc bien se mettre au travail pour ne point être pris de court et surtout de prendre en considération de futurs «impondérables».