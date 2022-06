Le sélectionneur de l'Équipe nationale de football des joueurs locaux, Madjid Bougherra, a convoqué pas moins de 30 joueurs pour le stage qui s'étalera jusqu'au 14 juin prochain, à Mostaganem. Ce deuxième regroupement des locaux de cette année 2022 sera ponctué par un mini-championnat dénommé «Four Nations» en présence de trois sélections à savoir celle du Niger, du Sénégal et de la République démocratique du Congo (RDC). Un petit coup d'oeil sur la liste du coach Bougherra et on remarquera bien que le staff technique s'est basé sur les joueurs des clubs qui animent actuellement le haut du tableau de la Ligue 1. Les quatre clubs les mieux représentés dans cette nouvelle liste du coach de Bougherra sont, dans l'ordre du nombre des joueurs convoqués: le CR Belouizdad, le Paradou AC, l'USM Alger et le MC Alger. Ainsi, du Chabab, Bougherra a choisi six joueurs internationaux, puis cinq éléments de l'Académie du Paradou et de l'USM Alger, quatre du MC Alger. De plus, quatre autres clubs ont fourni à la sélection A' deux à trois éléments et il s'agit de l'ASO Chlef, l'Entente de Sétif, la JS Kabylie et la JS Saoura. Quant au CS Constantine qui se trouve à la 9e place du classement, en compagnie de l'US Biskra, a enregistré la convocation de son joueur Debbih. Pour ce nouveau rassemblement, Bougherra a fait appel à quelques nouvelles têtes, à l'image du gardien de but de l'USM Alger, Alexis Guendouz, le buteur du Paradou AC, Nadhir Benbouali, et le milieu de terrain du CR Belouizdad, Islam Bakir. Seulement, force est de constater que cette liste a fait quelques mécontents, puisque des observateurs estiment que Bougherra a négligé des éléments qui auraient pu apporter un plus à l'équipe. L'on citera, surtout, le milieu de terrain de la JS Kabylie, Salim Boukhenchouche, et le robuste défenseur central du CR Belouizdad, Sofiane Bouchar. Aussi, la présence d'éléments en méforme dans cette liste a suscité moult interrogations, à l'image du milieu de terrain du CRB, Houssem Mrezigue, et l'attaquant du MC Alger, Samy Frioui, mais aussi et surtout celui du Paradou CA, Merouane Zerrouki. Initialement prévu à Oran et à Sig, ce tournoi aura lieu finalement à Alger, suite à la décision du Comité d'organisation des Jeux méditerranéens de préserver les infrastructures existantes pour ledit évènement, prévu à la fin du mois en cours. Cette décision avait déjà, faut-il le rappeler, poussé la FAF à délocaliser au stade du 5-Juillet la rencontre, face à l'Ouganda initialement prévue au nouveau stade d'Oran, samedi prochain. Dans un souci de bonne gestion et bonne organisation, le coach de l'Équipe nationale A' qui prépare son rendez-vous du CHAN-2023, prévu en Algérie, au mois de janvier prochain, mise beaucoup sur la fenêtre internationale de juin pour préparer de manière optimale ce rendez-vous. Pour ce faire, Madjid Bougherra aura à disputer trois matchs amicaux au mois de juin pour assurer la cohésion et la complémentarité entre les joueurs. Et ce tournoi «Four Nations» est une très bonne opportunité pour bien réaliser cet objectif.