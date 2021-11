Le sélectionneur de l'Equipe nationale algérienne de football A', Madjid Bougherra, a dévoilé la liste à 23 joueurs retenus pour la Coupe arabe des nations, programmée au Qatar du 30 novembre au 18 décembre prochains. Dans cette liste, on trouve seulement 5 joueurs locaux. Il s'agit des Belouizdadis, Draoui et Mrezigue, ainsi que les joueurs du Paradou AC, Medjadel, Bouguerra et Zerrouki. Au mois d'octobre dernier, et à l'issue du match amical face au Bénin (3-0), Bougherra avait indiqué qu'il était prévu que des joueurs de l'équipe A fassent partie du groupe qui sera présent au Qatar. «On aura une réunion avec le sélectionneur national, Djamel Belmadi, pour connaître les éléments qui feront partie de la liste», avait-il fait savoir. Et c'est ce qui a été concrétisé, puisque Belmadi a donné son accord, lui qui a annoncé: «Nous allons mettre à profit cette Coupe arabe pour utiliser certains internationaux A, évoluant au Golfe, tout en étant performants. Nous avons une relation de travail avec Bougherra. Seulement, on ne peut pas les sur-utiliser, il y aura un dosage à faire, on devra être bons là-dessus.»

L'objectif de Belmadi, à travers cette décision, est qu'il compte permettre à ces éléments de «garder le rythme», en vue de la CAN-2021, au Cameroun (9 janvier - 6 février). Mais en parcourant la liste de Boughera, on s'aperçoit qu'il n'y a que 5 joueurs locaux, seulement et pourtant, ce dernier a bel et bien préparé cette Coupe arabe avec les joueurs locaux et non avec les autres éléments de la sélection A! Ce qui, d'une manière ou d'une autre, décourage les autres joueurs locaux à faire des efforts pour faire partie de cette sélection qui leur est exclusivement réservée, à l'image de Deghmoum, Keddad, Haddad et Kendouci. A vrai dire, Bougherra veut gagner cette Coupe arabe. Et cela reste dans ses cordes, puisque son équipe est renforcée par des éléments évoluant en Tunisie, mais également par d'autres qui jouent au Golfe, et qui sont issus de l'équipe A. L'on citera le portier Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq/Arabie saoudite), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar), Youcef Belaïli (Qatar SC) et le défenseur Djamel Benlamri (Qatar SC). Le milieu offensif, Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC/ Qatar) et l'attaquant Hilal Soudani (Damac FC/ Arabie saoudite), qui n'ont plus été appelés en Equipe nationale depuis plusieurs mois, signent leur retour dans la sélection de Bougherra. Celui-ci a déclaré que le projet de l'équipe A' est étroitement lié à celui de l'équipe A: «Je reste sur la même vision que Belmadi, c'est-à-dire nourrir des ambitions. Nous serons habités par la volonté de gagner cette Coupe arabe, c'est une certitude. Il faut, toutefois garder à l'esprit, que ce sera une épreuve relevée. A nous de tout mettre en oeuvre pour la préparer, comme il se doit et permettre aux joueurs de performer là-bas.» La délégation algérienne, qui comprendra 46 membres, sera dès vendredi au Qatar sur vol spécial. Une équipe de précurseurs composée de trois membres, en l'occurrence Brahim Belyacine, administrateur de la sélection, Youcef Ouznali, directeur du Centre technique national de Sidi Moussa et chargé de l'hygiène, du contrôle et de la sécurité alimentaire, et Mohamed Bouzourane, chef cuisinier, se déplacera, mercredi prochain, pour préparer la venue des Verts.

Lors du rendez-vous arabe, l'Algérie évoluera dans le groupe D, en compagnie de l'Egypte, du Soudan et du Liban. Les coéquipiers de Réda Bensayah (JS Kabylie), entameront le tournoi, mercredi 1er décembre face au Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00 algériennes), avant d'affronter le Liban, samedi 4 décembre au stade Al-Janoub (14h00), puis l'Egypte, mardi 7 décembre, toujours au stade Al-Janoub (20h00).





La liste des 23

Gardiens de but: Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie saoudite), Abderrahmane Medjadel (Paradou AC/ Algérie), Mustapha Zeghba (Damac FC/ Arabie saoudite)

Défenseurs: Aymen Bouguerra (Paradou AC/ Algérie), Hocine Benayada (ES Sahel/ Tunisie), Djamel Benlamri (Qatar SC), Mehdi Tahrat (Al-Gharafa SC/ Qatar), Mohamed Amine Tougaï (ES Tunis/ Tunisie), Lyes Chetti (ES Tunis/ Tunisie), Ayoub Abdellaoui (Al-Ettifaq/ Arabie saoudite), Abdelkader Bedrane (ES Tunis/ Tunisie).

Milieux de terrain: Mehdi Abeid (Al-Nasr SC/ EAU), Sofiane Bendebka (Al-Fath SC/ Arabie saoudite), Zakaria Draoui (CR Belouizdad/ Algérie), Houssem Mrezigue (CR Belouizdad/ Algérie)

Attaquants: Tayeb Meziani (ES Sahel/ Tunisie), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar), Amir Sayoud (Al-Ta'ee/ Arabie saoudite), Youcef Belaïli (Qatar SC), Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC/ Qatar), Merouane Zerrouki (Paradou AC/ Algérie), Zinédine Boutmene (ES Sahel/ Tunisie), Hilal Soudani (Damac FC/ Arabie saoudite).