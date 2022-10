Le sélectionneur national des A', Madjid Bougherra, a retenu 23 joueurs pour le stage prévu du 26 octobre au 3 novembre 2022 dans la ville de Tabarka en Tunisie, a indiqué, hier, la Fédération algérienne de football (FAF). Le staff technique a dû attendre le déroulement des matchs en retard qui ont lieu, mardi dernier, afin d'être fixé sur l'effectif à arrêter pour ce stage.

Les Verts se sont envolés, hier, pour Tabarka, à bord d'un avion spécial et séjourneront à l'hôtel «La Cigale» où ils bénéficieront de toutes les commodités pour accomplir un bon stage de préparation au cours duquel ils disputeront deux matchs d'application, le premier le samedi 29 octobre face à la sélection du Mali et le second contre le Niger, le 2 du mois prochain.

Ce stage à Tabarka est le premier pour la sélection A' après le tirage au sort du championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) en Algérie (13 janvier - 4 février), effectué le samedi 1er octobre à l'opéra d'Alger. Après ce stage en terre tunisienne, les protégés de Madjid Bougherra se rendront aux Emirats arabes unis où ils disputeront une série de matchs amicaux.

Ainsi, les A' affronteront la sélection syrienne A le dimanche 13 novembre aux Emirats arabes unis. Outre l'Algérie, la Syrie défiera quatre jours plus tard en amical son homologue de Biélorussie toujours aux Emirats, selon la même source.

Lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans le groupe A, domiciliée au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Éthiopie, et du Mozambique.

Pour rappel, les 18 pays participant à cette compétition ont été scindés en trois groupes de quatre et deux groupes de trois.

Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.

Liste des joueurs convoqués

Gardiens de but : Saïdi (JS Saoura), Guendouz (CR belouizdad), Rahmani (CS Constantine).

Défenseurs : Ghezala (MC Alger), Dehiri (Paradou AC), Belaïd (USM Alger), Louafi (CR Belouizdad), Keddad (CR Belouizdad), Redouani (USM Alger), Abdellaoui (MC Alger).

Milieux : Kendouci (ES Sétif), Draoui (CR Belouizdad), Bakir

(CR Belouizdad), Djahnit (USM Alger), Chita (USM Alger), Mrezigue (CR Belouizdad).

Attaquants : Debbih (MC Alger), Meziane (USM Alger), Lahmeri

(JS Saoura), Aribi (CR Belouizdad), Mahious (USM Alger), Tahar (MC Alger).