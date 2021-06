Dans une longue interview au média officiel de la FAF, le sélectionneur nationale de l'EN A', réservée aux joueurs locaux, Madjid Bougherra, a évoqué, entre autres, ses ambitions, ses exigences, ainsi que ses objectifs. Une intervention qui précède le match amical de demain au nouveau stade d'Oran face au Libéria. Pour lui, le stage actuel se déroule dans les meilleures conditions possibles: «Nous avons réussi à faire ce premier stage en dépit du fait que la saison ne soit toujours pas terminée, elle qui pourrait s'achever en août.» Questionné sur la composition de son groupe, «Magic» dira: «J'ai eu plus de 8 mois pour observer les joueurs, donc j'ai pris mon temps. Pour certains, quelques dérogations ont été accordées. J'ai ainsi donné l'opportunité aux joueurs de la JSK de se consacrer à leur demi-finale de coupe de la CAF. Le MCA nous a aussi transmis une demande pour Mouad Hadded en raison d'un manque de joueurs et je leur ai accordé cette requête», dit-il. Il affirme qu'il part sur un projet pour le CHAN-2023, tout en pensant aussi à la Coupe arabe du mois de novembre prochain au Qatar. «Cette sélection est ainsi un amalgame de joueurs d'expérience, qui font une très belle saison comme Sayoud, et de beaucoup de jeunes [...] Nous nous donnons 2 ans pour être prêts pour la CHAN qui se déroulera en Algérie. Enfin, parce qu'il ne faut pas non plus se mentir: les A' sont la réserve de l'EN A, et nous sommes sur un projet à court, moyen ou long terme avec eux [...] Les joueurs ont ressenti le lien entre les A et les A'. Tous deux ne forment qu'une seule et même équipe», enchaîne-t-il. Le premier discours de Bougherra avec ses joueurs lors de la première prise de contact était clair, net et précis: «J'ai débuté ma première prise de parole en leur affirmant à quel point j'étais content et fier d'entraîner cette équipe nationale A'. Le discours tournait autour du fait d'avoir des ambitions. Nous voulons progresser et l'équipe de 2011 de Benchikha en était l'exemple parfait. Parmi ses membres, certains ont rejoint les A, signé en Europe, gagné la CAN etc...», dans leur programme de préparation, hier, les joueurs ont effectué leur quatrième entraînement en soirée, après une séance de shooting photo dans la matinée, une séance vidéo en fin d'après-midi, qui a été suivie par une zone mixte avec la presse. Le groupe se déplacera ce matin à Oran, où il élira domicile au niveau de la Résidence militaire, à Canastel. Les coéquipiers d'Amir Sayoud effectueront une séance d'entraînement en fin de journée sur la belle pelouse du nouveau stade Olympique d'Oran, où se déroulera le match face au Libéria jeudi à 20h45.