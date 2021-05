Les choses sérieuses vont commencer pour l'Equipe nationale A', réservée aux joueurs locaux et conduite par Madjid Bougherra. Celle-ci aura à disputer, en novembre prochain, la Coupe arabe des nations, qui aura lieu au Qatar. L'ancien capitaine des Verts commence dès à présent à préparer activement ce rendez-vous qu'il veut, dit-il, gagner. Il veut, a priori, être sur la même longueur d'ondes que le driver de l'Equipe nationale A, Djamel Belmadi, actuel champion d‘Afrique en titre. Dans une interview accordée au site de la Fédération algérienne de football, «Magic» n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour dire: «Je reste sur la même vision que le coach de la sélection nationale, c'est-à-dire nourrir des ambitions. Nous sommes habités par la volonté de gagner cette Coupe arabe, c'est une certitude. Il faut toutefois garder à l'esprit que ce sera une épreuve relevée. À nous de tout mettre en oeuvre pour la préparer comme il se doit et permettre aux joueurs de se performer là-bas inch'Allah.» Pour Bougherra, «le projet de l'équipe A' est étroitement lié à celui de l'équipe A». L'Algérie a hérité d'un groupe où se trouve, entre autres, l'Egypte. Et Bougherra n'est pas sans savoir que la mission face aux Pharaons sera difficile: «On a l'Egypte, qui est une équipe qui n'est plus à présenter avec beaucoup de joueurs qui évoluent dans le championnat égyptien et en sélection. Donc on aura là, une équipe qui possède beaucoup d'automatismes, une habitude de jouer ensemble avec une très bonne expérience.» Et d'enchaîner:

« On peut également se retrouver avec des sélections comme la Libye et le Soudan. Ce sont des sélections qui ont la même physionomie, le même profil que l'Egypte, avec des joueurs qui évoluent ensemble en équipe première. Il y a aussi la possibilité de retomber sur Djibouti, une équipe qu'on affrontera en juin prochain, voire la sélection du Liban. Mais toutes ces équipes ont un point commun, à savoir posséder des joueurs qui ont l'habitude d'évoluer ensemble.

En somme, un groupe difficile en perspective en attendant les matchs préliminaires pour connaître nos deux autres adversaires.» L'intervenant confirme que le premier stage des siens aura lieu à la mi-juin et affirme que lui et son staff technique n'ont pas attendu le tirage au sort pour commencer à travailler et à planifier. Il annonce qu'en plus des joueurs locaux, les Verts seront renforcés par la présence des éléments évoluant dans les championnats des pays arabes, dont tous, seront à l'arrêt: «Ce sera l'occasion de permettre à ces joueurs de ne pas rester inactifs [...] Il n'y a pas mieux que de préparer une coupe d'Afrique en disputant une compétition pareille.»

À Alger, Bougherra a suivi plusieurs matchs et dira, lorsqu'il a été appelé à donner son avis sur ce qu'il a vu:

«Depuis novembre, j'ai effectivement eu l'opportunité de voir les matchs amicaux, ainsi que les matchs de championnat. Nous avons observé la totalité des clubs. On a établi une liste élargie de joueurs qu'on supervise avec le staff sur la durée. Les équipes reprenaient progressivement le rythme. On a ciblé de jeunes joueurs caractérisés par un potentiel intéressant. D'autres joueurs plus expérimentés ont également retenu notre attention et auront un rôle prépondérant dans l'équilibre de l'équipe. En tout cas, je suis satisfait et optimiste pour la suite.» Ainsi, un grand suspense entoure la première liste du premier responsable de cette EN A'.