La sélection algérienne des locaux s'est imposée face à son homologue béninois (3-1), en match amical disputé, samedi soir, au stade Omar-Hamadi de Bologhine (Alger). Après l'ouverture du score dès la 4' par Zerrouki sur penalty, les hommes de Madjid Bougherra ont dominé les 20 premières minutes du match, avec de longues séquences de possession et un pressing intense sur le porteur du ballon, dès que la balle est perdue, avant que les Béninois ne réussissent à égaliser à la 30' par Mohamed Saka sur une frappe de loin. En 2e période, les Algériens ont continué à exercer un pressing intense sur les Béninois, parvenant à reprendre l'avantage au score, sur un centre de Bouguerra qui a trouvé Bensayah à 75'. Par la suite, l'Algérie est parvenue à aggraver le score sur un penalty transformé par Bouguerra (90'+1). Cette rencontre entre dans le cadre des préparatifs des Verts en vue de la Coupe arabe au Qatar (30 novembre-18 décembre),un rendez-vous qui verra l'Algérie évoluer dans le groupe D, en compagnie de l'Egypte, du Soudan et du Liban. A l'issue de cette rencontre, l'entraîneur algérien, Madjid Bougherra, s'est dit «satisfait» du comportement de ses joueurs, affirmant avoir trouvé un «groupe» en prévision de la Coupe arabe. «Je suis satisfait dans l'ensemble du comportement des joueurs, surtout que c'est un moment délicat, car les clubs n'ont pas encore repris le championnat, et certains n'ont même pas joué de matchs amicaux. C'est pour cette raison que j'ai fait tourner tout le monde. Certes, changer de terrain à la dernière minute, pour jouer sur du synthétique, n'est pas l'idéal pour produire du beau jeu, mais on va retenir le bon comportement de l'équipe et beaucoup de choses intéressantes», a déclaré le coach national. Evoquant cette équipe du Bénin, le driver algérien a souligné qu'elle était bien en place tactiquement, ce qui a créé des difficultés à ses joueurs et il a fallu attendre l'entrée de nouveaux éléments pour apporter de la fraîcheur, du dynamisme et du mouvement. «Dans le football de haut niveau, il faut marquer quand vous avez des opportunités. Au bout de 10, 15 minutes, on pouvait mettre 2 ou 3 buts et le match aurait été différent. C'est une très bonne répétition, comme ça on a un aperçu sur le niveau qu'il y aura au CHAN et les adversaires qu'on pourrait affronter, car avant de venir ici, cette équipe du Bénin a battu le Togo», a analysé Bougherra. L'ancien capitaine des Verts pense avoir trouvé le groupe qui disputera la prochaine Coupe arabe: «Suite au départ de beaucoup de joueurs après le Liberia (5-1 en amical), on a pris du temps pour repérer et préparer une liste élargie. Depuis (les matchs amicaux du) Burundi et la Syrie, nous avons trouvé une équipe et vous avez vu, aujourd'hui, des joueurs capables de disputer la Coupe arabe, voire le CHAN dans un an et 2 mois en Algérie.» Il a rappelé, enfin, que l'EN A' «est un tremplin pour les joueurs, car l'objectif numéro un est l'équipe première et un contrat professionnel en Europe». R. S.