Le nouveau stade d'Oran de 40000 places devrait être prêt pour accueillir le 16 juin prochain la première rencontre amicale de la sélection nationale des joueurs locaux (A') face à un adversaire à désigner. Et c'est pourquoi le sélectionneur des A', Madjid Bougherra est attendu, aujourd'hui, à El Bahia pour une inspection de cette nouvelle infrastructure sportive en compagnie d'une délégation de la Fédération algérienne de football (FAF). Bougherra et la délégation qui l'accompagne dans cette wilaya de l'Ouest du pays aura à s'enquérir de l'état d'avancement des travaux alors que l'Instance fédérale n'a toujours pas annoncé le nom du prochain adversaire des locaux en amical. Cette joute qui devrait se jouer dans ce stade entre dans le cadre des préparatifs des poulains de Bougherra en vue, notamment de la Coupe arabe de la FIFA 2021, prévue au Qatar (30 novembre-18 décembre). Elle marquera également l'inauguration de cette importante enceinte footballistique qui vient renforcer les infrastructures sportives dont dispose la capitale de l'Ouest. D'ailleurs, jeudi dernier, le wali d'Oran, Messaoud Djari, a effectué une visite d'inspection dans cette infrastructure où il a été accompagné des responsables de la direction locale des équipements publics, le maître d'oeuvre du projet, ainsi que ceux de la DJS. L'entreprise chinoise chargée des travaux doit procéder aux dernières retouches concernant les équipements essentiels du stade, tels que les vestiaires et la salle de conférences pour permettre à cette infrastructure d'abriter le match amical en question. Encore faut-il noter qu'actuellement, ce stade doté d'une excellente pelouse en gazon naturel, connaît des travaux de pose d'une piste d'athlétisme qui touchent à leur fin. Il fait partie d'un grand complexe sportif olympique composé entre autres d'un stade d'athlétisme de 4200 places, une salle omnisports de 6 200 places et un centre nautique de trois piscines. Ces trois équipements devraient être livrés en septembre prochain. Dernièrement, l'entraîneur de la sélection algérienne, cham-pionne d'Afrique en titre, Djamel Belmadi, et l'ex-président de la FAF, Kheireddine Zetchi, avaient également effectué une visite d'inspection à ce stade. Ils se sont tous les deux montrés admiratifs devant cette enceinte, n'écartant pas l'éventualité de voir les Verts s'y produire à l'avenir. Le nouveau stade d'Oran, dont les travaux sont en voie d'achèvement, devrait donc abriter bientôt un match amical de l'Equipe nationale, il s'ajoutera au stade du 5-Juillet, déjà prêt et homologué par la CAF, en attendant que le stade Tchaker le soit aussi, de grands travaux de rénovation ont été effectués à son niveau durant les mois précédents, et le gazon a été refait à neuf, mais il va devoir refermer ses portes à partir de novembre 2021 pour une large opération de rénovation.