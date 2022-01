L'entraîneur Lyamine Bougherara, qui a quitté son poste à la tête de la barre technique du RC Relizane depuis près de deux semaines, espère résilier à l'amiable son contrat, a-t-on appris jeudi de la direction de ce club de Ligue 1 de football. «Pour le moment, nous n'avons pas encore tranché sur la demande de l'entraîneur. Nous comptons nous pencher sur le dossier, la semaine prochaine», a déclaré à l'APS le président du club sportif amateur (CSA), Abdefettah Benzineb, également membre du conseil d'administration du club professionnel. «Bougherara s'est retiré pour des raisons familiales.

Depuis, l'entraîneur adjoint, le préparateur physique et l'entraîneur des gardiens de but dirigent les entraînements de notre équipe. Ils seront encore sur le banc vendredi (hier, ndlr) à l'occasion de la réception du NA Hussein Dey», a-t-il ajouté. L'ancien gardien de but international avait rejoint le Rapid, peu avant la fin de la saison passée contribuant grandement à son maintien parmi l'élite. Cette saison, il a fait face à beaucoup de problèmes extra-sportifs, marqués, notamment par des grèves à répétition de ses joueurs pour réclamer leur argent, rendant compliquée sa mission. Après 13 journées d'ailleurs, les «Lions de la Mina» occupent la 16e place (2e potentiel relégable) avec 10 points et un match en moins. Ils restent, néanmoins sur un nul ramené du terrain du voisin, le MC Oran (1-1), un concurrent direct dans la course au maintien. Par ailleurs, la société sportive par actions (SSPA) du RCR a enregistré l'intégration d'un nouvel actionnaire en la personne de Youcef Landri, a encore souligné le patron du CSA du Rapid.

«Le nouvel actionnaire a acheté plus de 30% des actions du capital social de la SSPA lui permettant de devenir l'actionnaire majoritaire. Il a déjà rencontré les joueurs devant lesquels il s'est engagé à régler leurs problèmes, notamment sur le plan financier. Il a été également reçu par les autorités locales qui lui ont promis de l'aider à remettre le club sur les rails», s'est félicité Abdelfettah Benzineb.