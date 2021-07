L'entraîneur Lyamine Bougherara a indiqué, dimanche, avoir donné son «accord final» pour succéder à Si Tahar Cherif El Ouezzani à la barre technique du RC Relizane, club pensionnaire de la Ligue 1 de football. «Je suis déjà sur place à Relizane et je peux dire que je suis officiellement le nouvel entraîneur du RCR. Je devrais d'ailleurs signer mon contrat dans les heures à venir», a déclaré Bougherara à l'APS. Concernant la durée du contrat, vu qu'il ne reste encore que 10 journées pour la clôture du championnat, l'ancien gardien de but international a fait savoir qu'il n'a pas encore tranché ce détail avec la direction du «Rapid», ajoutant que le plus important à présent est de «parvenir à sortir l'équipe de la zone rouge pour lui permettre de se maintenir dans la cour des grands». Bougherara, qui est passé cette saison par l'USM Bel Abbès (Ligue 1) et le CA Batna (Ligue 2), hérite d'une équipe mal en point qui reste sur une cinglante défaite sur le terrain du CR Belouizdad (6-1), jeudi passé, pour le compte de la 28e journée. Son désormais ex-coach, Cherif El Ouezzani, n'a plus remis les pieds à Relizane depuis la défaite des siens sur le terrain de l'US Biskra (3-2), rappelle-t-on.