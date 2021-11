La déploration est d'autant plus chaotique que celle-ci risque d'impacter encore plus le club de la capitale de Mina, le RC Relizane. Périlleux sera le déplacement des poulains de Lyamine Bougherara sur Bechar dans le cadre de la mise à jour de la 1ère journée du championnat. Le coach n'est pas resté sur ses marques en déplorant que «l'équipe se prépare à se déplacer dans la difficulté à Bechar pour y affronter, mardi, la JS Saoura», localité située dans l'extrême sud-ouest du pays. Un tel déplacement n'est, en aucun cas, un fait du hasard, la situation irrite, à plus d'un titre Bougherara. Ce dernier n'a pas dissimulé ses appréhensions et ses craintes, quant à opérer un aussi époustouflant déplacement dans des conditions draconiennes, celles-ci ont été imposées par la crise financière impactant, de jour en jour, le club. «En raison des problèmes financiers, la direction se retrouve confrontée à préparer le déplacement dans de bonnes conditions», a regretté Bougherara. La même direction, se battant contre vents et marées, s'est, du coup, retrouvée acculée, n'ayant rien trouvé de mieux à faire que «d'effectuer, par train, un si long trajet», a-t-on déploré, d'où les retombées pouvant s'avérer négatives. La situation se corse davantage. Bougherara ne se contente pas de marquer le silence ni d'assister impuissant à un tel fait sans pour autant juger utile d'intervenir ne serait- ce qu'en rendant publique la situation. Il s'agit, essentiellement, de la composante à aligner le jour de la rencontre, aujourd'hui. Le coach, ayant ouvert plusieurs fronts de combat, risque à nouveau de se passer des services de ses nouvelles recrues. «La direction du club n'a toujours pas réussi dans sa mission, portant sur la levée de l'interdiction de recrutement dont elle fait l'objet en raison de ses dettes envers d'anciens joueurs», a-t-il encore une fois déploré. Cette même raison a d'ailleurs obligé le coach du Rapid à faire appel aux services de plusieurs joueurs de l'équipe de réserve, pour arrêter sa liste des joueurs, ayant affronté samedi le Widad Tlemcen. Dans ce match, il s'est retrouvé avec seulement 8 seniors disposant de leurs licences, vu qu'ils faisaient partie de la saison écoulée. En dépit de toutes ces difficultés, le Rapid a toutefois réussi l'exploit, en se taillant les 3 points de la rencontre, en battant son invité. Le coach n'a pas dissimulé ses craintes pour le reste des événements attendus avec tant d'appréhensions. «Je reste pessimiste quant à la suite du parcours, vu qu'on travaille toujours dans des conditions très difficiles, en l'absence aussi de toute motivation de la part de la direction», a déploré Bougherara, rappelant que «l'avenir avec le club de l'ouest du pays est toujours incertain».