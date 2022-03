L'entraîneur du NA Hussein Dey Mohamed Mekhazni, a décidé de se retirer de son poste, après deux matchs seulement à la barre technique, au moment où Lyamine Bougherara a donné son accord de principe pour lui succéder, a appris l'APS mardi auprès du club pensionnaire de la Ligue 1 de football. Mekhazni qui occupe également le poste de directeur technique sportif (DTS) du Nasria, n'a pas fait long feu, en dirigeant les deux dernières rencontres du NAHD en championnat soldées par deux défaites: en déplacement face à la JS Kabylie (3-2) et à domicile face à l'ASO Chlef (2-0).

Deux revers qui ont enfoncé davantage les coéquipiers de Mourad Benayad dans les profondeurs du classement, et restent sérieusement menacés par le spectre de la relégation.

La direction du club algérois a jeté son dévolu sur les services de l'entraîneur Lyamine Bougherara, qui a rencontré mardi les dirigeants à Alger, tout en leur donnant son accord de principe pour driver les Sang et Or, en attendant de finaliser les derniers détails relatifs au contrat, précise la même source.

Bougherara qui a entamé la saison sur le banc du RC Relizane, sera assisté par l'enfant du club Chérif Abdeslam, ce dernier a assuré l'intérim après la démission de l'ancien entraîneur Karim Zaoui en décembre dernier. Lors de la 22e journée, prévue vendredi et samedi, le NAHD se rendra à Oran pour défier le MCO. Au classement, le Nasria occupe la 14e place en compagnie du HB Chelghoum-Laïd et l'Olympique Médéa, avec 17 points chacun.