Le technicien Lyamine Bougherara est devenu le nouvel entraîneur de l'ASO Chlef, en remplacement de Samir Zaoui, dont le contrat n'a pas été renouvelé, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football, samedi sur sa page officielle Facebook. En matière de recrutement, le club chélifien a annoncé dans le même communiqué l'arrivée de trois nouveaux joueurs: le défenseur Chamseddine Nessakh (ex-CR Belouizdad), le milieu défensif Kamel Belarbi (ex-USM Alger), et le milieu offensif Taoufik Addadi (ex-US Monastir/ Tunisie). Ces trois nouvelles recrues s'ajoutent à celles engagées auparavant: l'ailier droit du MC Alger Mohamed Seddik Ben Bourenane, le défenseur de l'USM Alger Fateh Achour, l'attaquant tunisien du CA Bizertin (Tunisie) Slim Jendoubi, et le milieu défensif botswanais de Jwaneng Galaxy (Botswana) Gape Edwin Mohutsiwa. En revanche, l'ASO a enregistré, entre autres, le départ des deux milieux offensifs, Khaled Dehamni (MC Alger) et Mustapha Alili (JS Kabylie), ainsi que du milieu défensif Khatir Baâziz (JS Saoura). L'ASO a terminé la saison 2021-2022 à la 9e place au classement avec 50 points en compagnie de l'US Biskra. Les Chélifiens entameront le nouvel exercice 2022-2023 à domicile face à la JS Kabylie, à l'occasion de la 1ère journée prévue le week-end du 26-27 août prochain.