Le RC Kouba, leader du groupe Centre-Ouest de la Ligue 2 amateur de football, a annoncé lundi avoir trouvé un accord pour une séparation à l'amiable avec l'entraîneur Abdelhakim Boufenara, en raison d'un problème d'«ordre administratif». «Nous nous sommes entendus pour la résiliation du contrat de l'entraîneur Abdelhakim Boufenara, qui a exprimé le désir de se retirer en raison d'un problème administratif qui a empêché l'obtention de sa licence. Nous le remercions pour le travail effectué et nous lui souhaitons bon courage», a indiqué le Raed dans un communiqué. Arrivé durant la trêve, Boufenara a exprimé son désarroi de ne pas coacher sur la main courante, en raison de l'impossibilité de la direction à le qualifier au niveau de la Ligue nationale de football amateur (LNFA) en raison d'un problème d'ordre administratif, ce qui a empêché le technicien de s'asseoir sur le banc de touche depuis le début de la phase retour (4 matchs). «C'est difficile de poursuivre mon travail dans cette situation. Je dirige les entraînements pendant toute la semaine, alors que je me retrouve dans les tribunes le jour du match, ce qui perturbe fortement mon travail, d'autant que je ne peux pas diriger mes joueurs», a indiqué Boufenara récemment à la presse. Sous la houlette de Boufenara (56 ans), le RCK a réalisé un bilan jugé moyen avec deux victoires, un nul, et une défaite. Concernant la barre technique, la direction koubéenne a chargé de nouveau l'entraîneur-adjoint Larbi Hosni d'assurer l'intérim, en compagnie de Mohamed Ghalem, entraîneur des gardiens de but. Ce duo a conduit le RCK à remporter le titre honorifique de champion d'hiver, après le départ de l'entraîneur El-Hadi Khezzar. Au terme de la 19e journée, le RCK occupe la tête du classement avec 42 points, avec 2 points d'avance sur ses poursuivants directs: le CR Témouchent et le MC Bayadh, qui comptent 40 pts chacun. Le RCK court derrière l'accession en Ligue 1 depuis 13 ans.