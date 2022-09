Le rameur algérien Sid Ali Boudina a clôturé sa participation aux Championnats du monde d'aviron à Racice en République tchèque, en 7e position au classement général du skiff poids léger, après avoir dominé sa finale B, remportée haut la main, vendredi devant cinq autres concurrents éliminés lors des demi-finales (A). Dans la finale B, Boudina a dominé sa course du début jusqu'à la fin, parcourant les 2000 mètres en 7:01.10, réalisant au passage une magnifique consécration individuelle. Il a battu ses potentiels concurrents, respectivement, le Mexicain Alexis Lopez Garcia (7:03.46) et l'Australien Hamish Harding (7:04.41). Le rameur algérien n'avait pas pu se qualifier pour la finale (A), en terminant sa demi-finale, en 4e position en 7:08.03. Le podium du skiff poids léger messieurs a été partagé par l'Italien Gabriel Soares, Champion du monde en (7:03.40), devant le Grec Antonios Papakonstantinou (7:05.42) et le Slovène Rajko Hrvat (7:08.66). De son côté, sa compatriote Nihed Benchadli a terminé les mondiaux en 14e place au classement mondial du skiff poids léger, grâce à sa 2e place en finale C, disputée vendredi, après avoir parcouru les 2000 mètres, en 7:50.37.