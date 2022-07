Les membres actionnaires de la SSPA/ NA Hussein Dey (Ligue 2 amateur de football), réunis dimanche à Alger, ont entériné la démission du président du conseil d'administration Kamel Saoudi, tout en désignant Sofiane Bouderouaya en tant que nouveau directeur général, a appris l'APS auprès du club algérois. Relégué en Ligue 2 au terme de la saison 2021-2022, le Nasria peut désormais s'orienter vers la préparation du prochain exercice et la nécessité de retrouver rapidement l'élite du football national. Bouderouaya aura certainement du pain sur la planche, lui qui aura comme principal objectif d'apurer les dettes du club, pour pouvoir lever l'interdiction de recrutement infligée au NAHD, en raison des nombreux dossiers déposés par d'anciens joueurs au niveau de la chambre nationale de résolution des litiges (CNRL). L'autre dossier en suspens est la désignation d'un nouvel entraîneur, qui aura à préparer l'équipe en vue de la saison 2022-2023, dont le coup d'envoi sera donné le vendredi 16 septembre prochain. Deux lieux ont été retenus pour effectuer la préparation d'intersaison: Chlef et Tunisie. Pour rappel, l'ancien défenseur de l'équipe Sid Ahmed Khedis a été nommé manager général. Ce dernier a pris attache avec deux entraîneurs pour diriger l'équipe la saison prochaine: Dziri Billel, et Majdi Kourdi, qui a mené le WA Mostaganem à l'accession en Ligue 2.