Ryad Boudebouz continue sur sa lancée. Le meneur de jeu international algérien a attendu la 86e minute pour inscrire son tout premier but avec Saint-Etienne cette année. Son équipe a obtenu un coup franc lointain que Boudebouz a décidé de tirer et l'ancien Sochalien a probablement voulu centrer... sauf que personne n'a touché le ballon, qui termine sa course dans les filets adverses. Jusque- là auteur d'une passe décisive depuis le début de saison, Boudebouz, replacé avec succès dans un poste de regista, a attendu le début de l'année 2022 pour enfin ouvrir son compteur buts. Score final 4-1 pour Saint-Etienne qui se qualifie au prochain tour de la compétition.