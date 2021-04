L'entraîneur de l'OGC Nice, Adrian Irsea a livré ses impressions après la victoire de son équipe devant Montpellier (3-1) en match comptant pour la 34e journée du championnat de France de football, joué dimanche à Nice, au cours duquel l'international algérien, Hicham Boudaoui, s'est illustré en inscrivant le premier but dès la 6'. «On ne peut pas résumer Nice à un joueur, chacun est important pour nous. On a eu la preuve par le passé. Quand Hicham n'était pas là, on a su faire le nécessaire sans lui. On évolue différemment avec Hicham qu'avec un autre en raison de ses qualités», a souligné le coach niçois, sur le rendement de l'équipe avec ou sans Boudaoui. Pour l'entraîneur niçois, «c'est au staff et à moi de s'adapter par rapport aux problématiques qu'on peut rencontrer selon les adversaires et ce que Hicham peut nous apporter dans l'expression collective. Mais je ne peux pas dire que le jeu de Nice repose sur lui, ça serait malvenu de ma part». Et d'ajouter: «On sait ce qu'il est capable de faire: le jeu, jouer sur des espaces réduits et attaquer la profondeur. Il est surtout très intelligent et sait mettre en pratique ce qu'on lui demande en stratégie de match mais ce n'est pas le seul dans l'effectif à savoir faire cela.» Concernant son compatriote et coéquipier, Youcef Attal qui a joué contre Montpellier pendant une heure, Adrian Ursea a indiqué: «Youcef était fatigué mais je dirais plutôt diminué. On a 10 joueurs qui sont en pleine période du mois de Ramadhan et je suis surpris qu'ils n'aient pas été plus nom breux à accuser le coup. Visiblement, Youcef en souffre un peu plus d'autant plus qu'il revient d'une série de blessures et il fallait absolument intervenir, c'était déjà décidé on était en accord avec le staff médical.»