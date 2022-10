Rien ne va plus. L'élimination, pour des raisons jugées jusque- là inexpliquée, du plus ancien club de football oranais, l'USM Oran, est très mal digérée, notamment par le président du club, Lotfi Boublanza. Ce dernier n'a rien trouvé de mieux à faire pour manifester sa colère que de diffuser sur sa page une publication par le biais de laquelle il dira que «le club, qui ne se taira pas, défendra son droit à la participation à la coupe d'Algérie». Il a, par ailleurs, rappelé, tout en s'étonnant, que «l'USM Oran a été éliminée de cette participation bien que le club était prêt à prendre part à cette compétition», ajoutant «avoir expédié un courrier officiel à la ligue de football confirmant sa participation à la coupe d'Algérie».

Du coup, a-t-il déploré, tout le contraire s'est produit lorsque «le club a été privé d'aligner ses troupes dans cette compétition sportive». «J'irais jusqu'au bout dans mes démarches pour requalifier le club, et en dépit de toutes les entraves, pour préserver cet héritage sportif oranais dans l'élite, tout en faisant valoir le droit du club à prendre part à cette coupe», regrettant le fait que «l'USM Oran soit éliminée sans aucune explication ni aucun droit». «En tant que président du club, je me suis déplacé auprès de la Ligue de football pour exiger des explications avant de me retrouver, comme ce fut de coutume dans cette instance, face à une anarchie totale», a-t-il déploré, regrettant «les explications ne tenant aucunement la route, d'autres ne sont pas du tout convaincantes, en plus du bricolage ambiant qui régnait en maître des lieux». Mettant en garde les détracteurs du club, Boublanza a été menaçant en soulignant que «le club ne lâchera pas du lest et continuera à défendre les intérêts du club malgré toutes les «embûches». «La direction du club ne cédera pas malgré le tribut fort à payer», a fini par conclure l'ancien joueur du CR Témouchent.

L'Union sportive madinet d'Oran, plus couramment abrégé en USM Oran ou encore en USMO, est un club de football algérien fondé le 1er mars 1926 à Oran sous le nom de l'Union sportive musulmane oranaise. Il est l'un des clubs les plus illustres d'Algérie.

L'USM Oran est également le plus ancien des clubs musulmans d'Oran depuis l'époque coloniale. L'USM Oran se bat actuellement pour le maintien en division inter région, cependant, le club continue toujours à former les jeunes et dernièrement des assemblées et réunions se font fréquemment afin de professionnaliser ce groupe afin qu'il puisse ainsi retrouver la place qu'il occupait auparavant.