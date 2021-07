Le MC Oran continue de vendanger de précieux points à domicile en se contenant d'un nul face à l'USM Alger (1-1) dimanche dans le cadre de la 29e journée de la Ligue 1 de football, alors que son entraîneur Abdellatif Bouazza refuse qu'on lui fasse endosser la responsabilité. Menés au score en première mi-temps, les Hamraoua, qui restaient sur une sévère défaite chez eux contre le CR Belouizdad (0-3), ont réussi à égaliser en deuxième mi-temps, mais sans pour autant parvenir à prendre l'avantage. Du coup, ils portent à 15 le nombre de points perdus dans leur stade fétiche Ahmed-Zabana en autant de matchs, rendant complexe leur mission dans la course à une place sur le podium. Ce n'est pas tout, puisque les Oranais s'étaient faits également piéger à domicile en quarts de finale de la coupe de la Ligue par le WA Tlemcen aux tirs au but, alors que tout le monde leur a prédit une mission facile contre un adversaire qui lutte pour son maintien parmi l'élite. L'enchaînement des contre-performances à Oran a mis Bouazza dans l'embarras, lui qui a été promu entraîneur en chef, il y a seulement quelques semaines, après avoir exercé en tant que préparateur physique depuis le début de cet exercice, sous la houlette de Bernard Casoni, puis Omar Belatoui et enfin Kheireddine Madoui. Ces derniers s'étaient succédé à la barre technique des Rouge et Blanc depuis septembre dernier, rappelle-t-on. «On me fait endosser la responsabilité des contre-performances de l'équipe alors qu'à ma connaissance nous sommes fébriles chez nous bien avant que je sois nommé entraîneur en chef», a-t-il réagi dans ses déclarations à la presse à l'issue du match face à l'USMA. Devenu le plus jeune entraîneur en chef dans la Ligue 1, Bouazza (29 ans) en a profité pour souligner «à ceux qui critiquent ma nomination à la tête de la barre technique du Mouloudia que j'ai tous les diplômes exigés pour entraîner au premier palier». Il a, en outre, évoqué des «erreurs à plusieurs niveaux, y compris en matière de recrutement» qui sont, selon lui, derrière l'échec du MCO à postuler à un titre qui le fuit depuis près de 25 ans, estimant au passage avoir hérité d'une équipe «très affectée sur le plan psychologique». À l'issue de la 29e journée, disputée dans sa totalité dimanche, le club phare de la capitale de l'Ouest pointe à la 4e place avec 49 points, distancé de 10 unités par le leader l'ES Sétif, et ce avant 9 journées de la clôture du championnat.