Le manager général de l’Entente de Sétif, Hicham Bouaoud a été suspendu de toute fonction ou activité liée au football pendant un an, dont 6 mois avec sursis, et ce, pour avoir fait des déclarations déplacées à travers les médias, a annoncé dimanche soir la Commission de discipline de la Ligue nationale de football. La sanction du dirigeant sétifien est « effective à compter du dimanche, 6 juin courant » et elle est assortie d’une amende de 200 000 DA pour son club. De son côté, l’entraîneur du NC Magra Aziz Abbès a écopé de deux matchs de suspension fermes, « pour mauvais comportement sur la main courante » lors de la 24e journée de championnat, ayant vu son équipe s’incliner difficilement chez la JS Saoura (1-0). « Pendant sa suspension, l’entraîneur Aziz Abbès sera interdit aussi bien de terrain que de vestiaires », a encore précisé la LFP dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel