Les hurdlers algériens Abdelmalik Lahoulou (400 m haies) et Amine Bouanani (110 m haies) ont été éliminés en demi-finales des Championnats du monde d'athlétisme (15 - 24 juillet), hier, à Eugène aux Etats-Unis. Bouanani (24 ans) a terminé la course dans la troisième position avec un chrono de 13.37, réalisant ainsi sa meilleure performance personnelle et un nouveau record d'Algérie. Les deux premières place qualificatives sont revenues à l'Américain Grant Holloway (13.01) et le Britannique Joshua Zeller (13.31). D'ailleurs, lors de la finale qui s'est déroulée deux heures plus tard, c'est l'Américain Holloway qui s'est adjugé la médaille d'or de l'épreuve avec un temps de 13.03, devant son compatriote Trey Cunnigham (13.08), médaillé d'argent. L'Espagnol Asier Martinez a pris la médaille de bronze (13.17). De son côté, Abdelmalik Lahoulou a été également éliminé au stade des demi-finales dans l'épreuve du 400 m haies, en terminant la 2e série à la 5e position avec un temps de 48.90. Les deux premières places sont revenues au Brésilien Alison Dos Sant os (47.85) et l'Américain Trevor Bassitt (48.17). La finale aura lieu ce mardi. L'élimination de Lahoulou et Bouanani s'ajoute à celles de Billel Tabti et Hicham Bouchicha qui ont été éliminés dès le premier tour des séries du 3000m steeple. Bouchicha avait terminé 9e de la deuxième série avec un temps de 8' 27'' 39, alors que son compatriote Tabti a pris la 11e position lors de la première série avec un temps de 8' 38'' 45. Trois Algériens sur les sept engagés au rendez-vous mondial d'Eugène feront mercredi leur entrée en lice lors de la sixième journée de compétition. Il s'agit de Slimane Moula, Djamel Sedjati et Yacine Hathat qui seront tous engagés sur le 800 mètres. La phase des séries est prévue à partir de 18h20, alors que les demi-finales sont prévues le lendemain, à partir de 19h00. Cette 18e édition des Championnats du monde d'athlétisme était initialement prévue en août 2021, mais elle a été décalée d'un an suite à la reprogrammation des Jeux olympiques de Tokyo, décalés eux aussi de 2020 à 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Selon les organisateurs, un total de 1900 athlètes, représentant 192 pays, sont engagés dans ces Mondiaux 2022 d'athlétisme, prévus au stade Hayward Field, alors que les épreuves sur route (ndlr, marathon et marche) se déroulent à travers les rues d'Eugène.