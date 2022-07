Les judokas algériens Bouamar Mustapha et Yasser et Belrakaâ Mohamed Sofiane (-100 kg et + 100 kg) se sont contentés de deux médailles d'argent vendredi aux finales de leurs catégories respectives du tournoi de judo. Bouamar, a été battu en finale par l'Espagnol Sharazadishvili, après avoir passé l'écueil de Kumric Marco (Croatie), et Kukilj Aleksandar (Serbie) respectivement, dans le cadre des quarts et demi-finales. Pour sa part, Belrakaâ a laissé des plumes en finale face au Slovane Dracic. Exempt lors du premier tour, le judoka algérien a pris le dessus pendant les tours suivants sur Chelaru Grigoras (Espagne) et Andreev Guerman (France). Hormis ces deux médailles d'argent, la sélection algérienne est sortie bredouille de cette troisième et dernière journée du tournoi de judo. Elle était représentée par cinq athlètes, dont Kaoutar Ouallal (-78 kg), qui a fini cinquième après avoir perdu sa finale de bronze contre la Turque Yilmaz Nur, Les deux autres concernés par cette dernière journée de judo, Abderrahmane Benemadi (-90 kg) et Aslah Sonia (-78 kg) ont tous les deux quitté les épreuves dès les premiers tours. Lors des deux premières journées, les judokas algériens, au nombre de neuf, ont obtenu une médaille d'or et une autre en bronze, l'oeuvre de Driss Messaoud (-73 kg) et Amina Belkadi (-60 kg). Invité à évaluer la participation du judo algérien dans ces JM, le directeur technique national, Samir Sbaâ, s'est dit «satisfait» du parcours de ses athlètes. «J'estime que le bilan est positif au plus haut point. Cela est le résultat d'un grand travail réalisé depuis une année, pendant laquelle nos judokas ont bénéficié de plusieurs stages aussi bien dans le pays qu'à l'extérieur», a-t-il déclaré d'emblée à l'APS. Il a relevé, en outre, que le judo algérien est parvenu, à l'occasion de ces JM d'Oran, à décrocher sa première médaille d'or depuis l'édition de Pescara (Italie) en 2009. «Lors des deux éditions suivantes en 2013 (Mersine, Turquie) et Tarragone (Espagne), nous nous sommes contentés de seulement deux médailles de bronze dans chacun des deux rendez-vous», a-t-il rappelé.