C'est le retour à la case départ. Les supporters du MC Oran n'arrivent toujours pas à digérer la débâcle concédée à domicile par les poulains de Bouakkaz à domicile face au RC Relizane (0-0). Le coach tunisien, se retrouvant du coup dans le collimateur, est mis à l'index pour le choix du team qu'il a aligné, en plus des remplacements qu'il a opérés au cours de la rencontre.

En fait, ce grincement des dents a commencé à l'issue de la rencontre disputée par le MCO face au HB Chelghoum Laïd (2-2) à Oran. Les spécialistes ont jugé que plusieurs joueurs n'ont, lors de cette rencontre, pas totalement accompli la mission leur ayant été confiée. Le pire, c'est que les mêmes joueurs ont été reconduits lors des rencontres suivantes et récidivé en n'ayant pas évolué d'un iota. Il s'agit de l'arrière latéral droit, Khadir ayant été placé par l'entraîneur en tant qu'arrière central, tout en ne donnant pas la chance à d'autres joueurs dont il s'agit du poste de prédilection. Pour sa part, l'attaquant Bouguetaya est resté statique, faisant de l'ombre à sa propre personne ayant accompli une très faible prestation. Les spécialistes ont très mal perçu le remplacement du joueur Guenina, alors que ce dernier a, dans sa prestation, constitué de sérieux dangers pour la défense adverse. Inconcevables et inefficaces ont donc été les changements opérés par le coach Bouakkaz, lors de ce derby pour lequel les Hamraoua croyaient dur comme fer, que le mot de la fin leur reviendrait, vu que le RCR se bat, tout comme le reste des autres équipes, contre vents et marées. Ces changements, jugés à l'aveuglette, ont totalement modifié le cours de la rencontre et mis mal à l'aise les joueurs, d'où d'ailleurs, l'ire des spécialistes et des supporters du MCO. Pour les connaisseurs des rouages du football, Bouakkaz n'a pas réussi le déclic tant attendu. Pis encore, son équipe a été tenue en échec par des adversaires, dont le rendement est jugé «modeste», en l'occurrence le RC Arba, l'US Biska, et le HBC Chalghoum Laïd et en fin de semaine face au RCR. Le club est plus que jamais menacé dans ses soubassements. Localement, l'on appréhende d'ores et déjà le retour du spectre de l'inoubliable fâcheuse saison de 2008, lorsque les Hamraoua avaient flanché et relégués à la division inférieure. Si le championnat est encore long, les plus aux faits estiment que «tout le travail se fait dans les premières rencontres». Or, le club a très mal disputé son départ. En attendant le MC Oran devra affronter «l'ogre» algérois, Le CR Belouizdad. Les calculs ont bel et bien commencé.