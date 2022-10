La sélection algérienne (messieurs/dames) de Kayak a remporté quatre nouvelles médailles (3 or, 1 argent), lors des épreuves de la 2e journée des Championnats arabes-2022, disputées jeudi au Caire (Égypte). Les trois médailles d'or algériennes ont été décrochées par Kihal Assim (200m, junior), Ibrahim Guendouz (en paracanoe) et la paire Kheris Amira - Anfel Arabi en K2 seniors (200m), alors que celle en argent a été l'oeuvre du duo Berkani Mehdi - Kihal Assim en K2 junior (200m). Après deux journées de compétition, la moisson algérienne s'élève à 11 médailles (6 or, 5 argent). Les trois premières médailles d'or algériennes, décrochées mercredi, sont revenues à Kheris Amira et Arabi Anfel (K2 seniors/ 500m), Kihel Assem et Berkani Mehdi (K2 juniors/500m) et de Haïdra Ayoub-Bentouati Ryad-Kihal Assem et Sadji Ramy (K4 seniors/500m). De leur côté, Kihel Assem (K1 juniors/500m), Harrats Wissem (K1 juniors/500m), Kheris Amira (K1 seniors/500m) et le duo Haïdra Ayoub-Sadji Ramy (K2 seniors /500m) ont décroché l'argent.