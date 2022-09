La sélection algérienne féminine de boxe, qui a réussi à qualifier 6 pugilistes en finale, a décroché trois médailles d'or et autant en argent, à l'issue des finales des championnats d'Afrique disputées samedi à Maputo en Mozambique. Les trois titres africains de l'équipe algérienne ont été réalisés par Boualem Roumaïssa (-50 kg), Imane Khelif (-63 kg) et Ichrak Chaïb (-66kg), alors que leurs coéquipières Fatiha Mansouri (-48 kg), Djoher Bennan (-75 kg) et Hedjala Fatma-Zohra (-54 kg) se sont contentées, chacune, de la médaille d'argent.

En finale, Boualem Roumaïssa a été sacrée championne, en dominant la Marocaine Rabah Cheddar (3-0), alors qu'Imane Khelif et Ichrak Chaïb ont gagné leurs lauriers d'or aux dépens respectivement de la Botswanaise Kasemang Aratwa Francinah (battue par arrêt de l'arbitre), de la Capverdienne Gomes Moreira Ivanusa aux points. Quant aux trois médailles d'argent algériennes, elles ont été l'oeuvre, d'abord, de Fatiha Mansouri (-48 kg) après sa défaite en finale devant la Zambienne Tembo Margret, puis de Djoher Bennan (-75 kg) et Hedjala Fatma-Zohra (-54 kg) battues respectivement par la Mozambicaine Grahame Rady Adosinda, et la Seychelloise Hgnighat-Joo Sara. Chez les messieurs, Ait-Bekka Jughurta (-67 kg) a été sacré champion d'Afrique de sa catégorie grâce à sa victoire contre le Camerounais Ngeumaleu Patrick aux points, samedi en finale. Un peu plus tôt dans la soirée, le pugiliste algérien Yahia Abdelli (-63 kg) s'est incliné en finale devant le Mauricien Colin Louis Richarno par K.-O. au premier round, se contentant ainsi de la médaille d'argent. Au total, 211 boxeurs dont 64 dames et 147 messieurs prennent part aux championnats d'Afrique à Maputo, alors que l'Algérie est représentée par 20 boxeurs (12 messieurs et 8 dames).

Les médaillés d'or obtiendront une prime de 10 000 dollars, les médaillés d'argent 5 000 dollars, tandis que ceux qui décrochent le bronze toucheront 2 500 dollars.