L'escrimeuse algérienne Saoussen Boudiaf, médaillée d'or aux Jeux méditerranéens-2022 d'Oran, s'est illustrée jeudi lors du coup d'envoi de l'étape d'Alger de la Coupe du monde de sabre (10-13 novembre) remportant ses sept matchs de poule disputés pour le compte de la 1ère journée à la salle Harcha-Hacène (Alger). Plus de 336 athlètes dont 157 dames, représentant 41 pays, prennent part à ce rendez-vous mondial dont la première journée, jeudi, a été réservée à la compétition féminine où les concurrentes ont été réparties sur 21 poules, composée chacune de 7 escrimeuses. L'Algérie est représentée à cette étape de Coupe du monde par 16 escrimeuses dont 8 féminines. L'objectif de chaque athlète est de récolter un maximum de points, à travers les huit étapes de la Coupe du monde, en prévision d'une qualification aux Jeux olympiques-2024 de Paris. «L'étape d'Alger constitue la première compétition offrant l'opportunité de gagner des points en vue des JO de Paris. Les sept autres étapes de Coupe du monde sont prévues hors continent africain», a indiqué l'entraîneur de la sélection féminine algérienne, Wassila Yemmi, soulignant que les athlètes algériens «auront à se frotter aux athlètes de haut niveau, tout en cherchant à récolter un maximum de points. La compétition va également nous permettre de voir les points forts et les lacunes de notre sélection nationale composée d'un amalgame d'athlètes seniors et de jeunes escrimeurs».