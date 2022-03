Les Algériens ont les yeux rivés vers «la ville des Roses», Blida. Plus précisément au stade Mustapha-Tchaker, enceinte fétiche de leur Équipe nationale de football. Celle-ci n'est qu'à une marche d'une 5e qualification pour le Mondial-2022 du Qatar. Pour y parvenir, un écueil reste à passer, celui des Camerounais, que les coéquipiers du buteur Slimani avaient battu au match aller des barrages, à Douala, sur la plus petite des marges. Poussés par des millions d'Algériens, les Verts veulent finir le boulot et frapper, ainsi, d'une pierre plusieurs coups. Le stade sera plein comme un oeuf, et un aperçu a été déjà donné lors de l'opération de vente des billets, dimanche matin, au niveau des guichets de ce même stade de Blida. Dès les premières heures de la matinée, la ferveur s'est propagée avec des files d'attente immenses et les places se sont vite envolées. Le prix d'entrée, fixée à 500 DA, et l'enjeu de cette rencontre avait de quoi séduire. Place, ensuite, au «marché noir», là où les prix à la revente ont dépassé largement celui initialement fixé. Sur des sites de revente, on retrouvait des tickets à des montants plus de 10 fois supérieurs au prix d'achat pour monter jusqu'à plus de 10 000 DA. Et cela n'a pas stoppé les férus des Verts, puisque plusieurs ont payé le «prix fort» pour s'acquitter de ce sésame, promettant que l'ambiance sera complètement folle dans les gradins. Cela a de quoi alerter les organisateurs, qui veilleront à ce que tout se déroule dans les meilleures conditions, avant, durant et à la fin de cette partie. Dans ce sillage, la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a rendu public, hier, un communiqué dans lequel elle affirme qu'un plan sera mis en place, concernant l'organisation des supporters. La DGSN appelle ces derniers à ne pas acheter les tickets d'accès au stade chez les privés ou sur les réseaux sociaux, afin d'éviter la falsification et lutter contre le marché noir. Il est aussi interdit de faire rentrer tout objet pyrotechnique, ajoute-t-on, en faisant savoir que celui qui sera pris en flagrant délit sera arrêté et présenté devant les services compétents. La DGSN appelle, en outre, les supporters qui ne disposent pas de tickets de ne pas se présenter devant les portes du stade, afin de faciliter l'accès à ceux qui en disposent. Certains axes routier menant de et vers le stade Mustapha-Tchaker de Blida seront fermés aujourd'hui. La DGSN veut éviter, surtout, de voir se reproduire le scénario de dimanche, jour de la vente des tickets au niveau des guichets du stade de Blida.