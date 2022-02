Il reste moins d'un mois pour le double rendez- vous contre le Cameroun, dans le cadre du dernier virage pour la qualif' en Coupe du monde Qatar-2022! Cependant, comme d'habitude, les Algériens font preuve de circonspection, de méfiance, de vigilance et de plus d'attention à l'égard des Verts. Très peu sont optimistes depuis la drôle de mésaventure de Douala (Cameroun) où les «Fennecs» ont traversé un petit désert par des résultats que personne n' avait prévus! Depuis, la moindre info parvenant du Cameroun ou de la FIFA sonne l'hallali. Or, les supporters ne font confiance qu'au «ministre du bonheur», Djamel Belmadi, qui s'est mis au boulot au lendemain du «Waterloo» algérien face aux frères africains, qui ne demandaient pas tant. Vous rendez-vous compte de l'aubaine «cuite» et offerte aux autres prétendants de pouvoir continuer l'aventure vers le trophée, les bras tendus, sans l'Algérie?

Il y eut, certes, des équipes qui ont déploré l'absence de Tamourth, pour la suite du tournoi, et c'est tout! Il fallait absolument se tourner vers l'avenir immédiat, travailler, sans relâche, et attendre le jour «J». Il fallait impérativement rassurer nos supporters, par l'action. Mais fidèle à sa tradition, Djamel Belmadi a repris son bâton de pèlerin et se dirige, comme d'habitude, vers son «laboratoire» pour y travailler dans le plus grand secret. Il n'y a que les supporters, qui ont compris la démarche du sélectionneur national. Par supporters, nous parlons des vrais fans, ceux qui ne ferment pas l'oeil de la nuit, à la veille des rencontres, ou de ceux qui sont devant le portail de «Tchaker», dès l'aube, les jours des matchs. En attendant, en suivant les consultants qui parlotent autour du sujet, nous sommes frappés par l'audace de certains d'entre eux, qui osent mettre en garde le staff et Belmadi, qu'en cas d'échec, qu'ils se préparent à vider les lieux, pour laisser place à ceux qui attendent au portillon, depuis deux longues années, le passage de flambeau. Mais, oublient-ils que les pratiques du passé récent sont dépassées par les brillants résultats des jeunes loups de Belmadi. Qu'on se le dise, les «bidasses» de Djamel Belmadi ne sont pas au bout de leurs forces. Loin s'en faut! Non, chers opposants au succès des enfants d'Algérie, la classe est intacte. Les prouesses des joueurs algériens qui évoluent un peu partout dans le monde, en sont témoins! Et ce ne sont pas les passagères sautes d'humeur, de certains d'entre eux qui nous feront changer d'avis. Nous ne sommes pas près d'oublier nos gars de 2019 et 2020, leurs exploits, leur évolution au Égypte, en France, à Blida, en Tunisie, leur record d'invincibilité etc. Reste, maintenant, la situation de nos prochains adversaires aux matchs de barrage: personnellement, nous nous fichons de leurs petits et gros problèmes, de leurs différends, de leurs soi-disant disputes publiques et de leurs moches et grotesques séquences de «cinéma», juste de quoi nous déstabiliser! L'essentiel pour nous, à l'instant où nous rédigeons cet article, reste la «santé» de nos athlètes! Oh, non! Pas la santé physique, mais le mental se doit d'être au top! Connaissant nos joueurs, du plus ancien au plus récent, nous sommes sûrs et certains, qu'ils ont déjà été touchés par Belmadi, qui ne perd jamais l'occasion de les titiller un peu, histoire de garder la tête froide et les pieds sur terre.

Djamel sait ce qui l'attend; il bosse dans ce sens; il se prépare à toutes le éventualités; il doit même commencer à dessiner, en étroite collaboration avec ses amis du staff, le onze de départ qui affrontera le Cameroun, chez lui durant la dernière semaine du mois de mars 2022! Car, pardi, qu'y a t-il de sorcier dans la concrétisation de l'oeuvre? Il y aura deux grandes «mi-temps» à disputer et nous ne tomberons pas dans le piège des chauds partisans des «guezanettes», de gri-gri, et autres «diseuses de bonne aventure», ni encore moins dans la météo, des propos de charlatans, et tutti quanti! Un match de foot, est d'abord un jeu! Et dans tout jeu, il y a un vainqueur et un vaincu! En ce qui nous concerne, nous ne croyons pas qu'il puisse y avoir du «tikherbichine» à l'africaine! Non, Dame FIFA veillera au grain, et ce n'est certainement pas ce passionné de Samuel E'too, le président de la Fécafoot, qui va s'amuser à approcher les arbitres, sa stature internationale et surtout, son éblouissant passé footballistique ne le permettant pas! De toutes les façons, la rencontre contre les Camerounais, se doit d'être la finalité de rapides mais réfléchies pensées de Belmadi, qui sera quant à lui, le cerveau de toute la «marmelade» à présenter dans un mois, et ce, à Douala même (Cameroun) pour faire un beau cadeau au public et au peuple algérien, au match retour, dans l'antre du stade Tchaker de Blida.

Quant aux auteurs de fantasmes de tous poils, ceux qui parlent de nouveaux joueurs talentueux, à convoquer pour deux matchs et au-revoir et merci, de Raymond Domenech, comme directeur technique national, de X ou Y, de l'après-Belmadi, tous ces gens feraient mieux d'avoir une belle pensée pour nos valeureux «guerriers du désert» qui ne sont pas finis, loin s'en faut! Nous en reparlerons dans plus de 40 jours, lorsque Djamel Belmadi nous étalera ses futures idées pour affronter à Qatar, en Coupe du monde, les «ogres» sud- américains, européens, asiatiques et autres équipes qui nous prennent de haut.