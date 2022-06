Le président de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA) et membre du Comité international olympique (CIO), Mustapha Berraf, sera le représentant du président du CIO, Thomas Bach, et du Mouvement olympique international aux Jeux méditerranéens d'Oran. Berraf, ancien patron du Comité olympique algérien (COA), a confirmé l'information et s'est dit «honoré» de cette mission, en particulier dans son pays. Il se dit, aussi, confiant que cette 19e édition des JM «sera une grande réussite événementielle et sociale», compte tenu, dit-il, «des efforts gigantesques prodigués par les autorités algériennes», sous la houlette du président de la République, Abdemadjid Tebboune, à qui il a tenu à rendre un vibrant hommage. Il ajoute que les Algériens feront de cet événement un exemple d'organisation et d'unité avec les peuples frères de la Méditerranée. «La ville d'Oran et ses infrastructures d'exception ainsi que son hospitalité légendaire seront plus qu'à la hauteur, j'en suis sûr, et l'héritage de cet événement sera incommensurable», dira-t-il dans ce sens. Et d'ajouter: «En ma qualité de responsable du Mouvement olympique africain, je ne peux que demander à notre communauté sportive d'être à la hauteur des atteintes de notre chère population et souhaiter à notre délégation sportive le meilleur.»