Le président sortant de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), l'Algérien, Mustapha Berraf, a été réélu à la tête de l'instance sportive continentale pour le mandat olympique (2021-2024), lors des élections tenues, hier, au Caire (Egypte), en marge des travaux de la 19e session ordinaire de l'assemblée générale de l'ACNOA. Mustapha Berraf a récolté 38 voix contre 15 pour son adversaire la Burundaise Ludia Nsekera, membre du Comité international olympique (CIO). Berraf (67 ans) avait été élu à la tête de l'ACNOA, en novembre 2018 à Tokyo (Japon) lors de l'assemblée générale extraordinaire et élective de l'instance, pour les deux années restantes du mandat olympique 2017-2020, après l'éviction de l'Ivoirien Lassana Palenfo. Le président du CIO, l'Allemand Thomas Bach est intervenu par visioconférence pour lancer les travaux. La journée du lundi a été consacrée à l'adoption des procès- verbaux de la dernière session tenue

le 12 juin 2019 au Cap Vert, ainsi que l'adoption des bilans moral et financier des exercices 2019 et 2020.