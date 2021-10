Après un long combat contre le cancer, semé d'embûches et rempli de petites victoires, Bernard Tapie s'est éteint, hier matin. Il avait 78 ans. Personnalité clivante, homme aux multiples vies, connu pour son franc-parler, il aura été le propriétaire de l'OM de 1986 à 1995. L'OM des exploits, l'OM du Ballon d'or et de la Ligue des Champions. L'OM des affaires aussi. Petit-fils de cheminot et fils d'ouvrier né à Paris, en 1943, Bernard Tapie a tout du self made man. Spécialisé dans le rachat d'entreprises en difficulté, il acquiert sa fortune dans les années 1980. Passionné de sport, c'est dans le cyclisme qu'il fait ses armes, en créant l'équipe La Vie Claire, avec laquelle Bernard Hinault remporte son 5e Tour de France en 1985. L'année suivante marque le début de l'idylle entre Bernard Tapie et l'Olympique

de Marseille. A la demande d'Edmonde Charles-Roux, épouse du maire de Marseille, Gaston Defferre, l'entrepreneur arrive aux manettes du club phocéen, en quête d'un titre depuis 10 longues années et en proie à de grosses difficultés financières. Il rachète l'OM, 1 franc symbolique, et le façonne à son image. Il subtilise Jean-Pierre Papin à Monaco, à qui le joueur avait pourtant donné son accord, en lui proposant de doubler le salaire proposé par l'écurie monégasque et convainc Alain Giresse de quitter les Girondins de Bordeaux alors au sommet du football français. Après avoir terminé derrière le Bordeaux d'Aimé Jaquet et le Monaco d'Arsène Wenger, l'OM de Tapie - Gérard Gili et Raymond Goethals - glane 4 titres de champion de France consécutifs de 1989 à 1992. En 1991, grâce aux prouesses de Jean-Pierre Papin, l'Olympique de Marseille devient le 1er club français à avoir un joueur de son effectif primé au Ballon d'or. L'OM de Tapie, c'est aussi 4 finales de coupe de France (victoire en 1989), deux demi-finales de coupe d'Europe (Coupe des coupes 1988, Coupe des clubs champions 1990) et 2 finales de Ligue des Champions, dont une gagnée en 1993 face à l'AC Milan, qui reste la seule remportée par un club français à ce jour. Une histoire riche en trophées mais également marquée par l'affaire OM-VA. Deux joueurs valenciennois, Jorge Burruchaga et Christophe Robert, avaient été contactés pour qu'ils «lèvent le pied» face à l'OM, qui doit disputer la finale de Ligue des Champions, quelques jours plus tard. Bernard Tapie est condamné en appel en novembre 1995 à 2 ans de prison, dont 8 mois ferme, et une inéligibilité de 3 ans. Des ennuis judiciaires qui précipiteront la mise en faillite de l'Olympique de Marseille... Malgré la chute en 2e division, Bernard Tapie restera aux commandes du club phocéen, qui terminera champion de Ligue 2 dès sa première année, grâce aux 31 buts de Tony Cascarino, mais se verra privé de montée par la DNCG.