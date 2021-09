Lundi, se tenaient, à Saly, au Sénégal, les travaux de l'assemblée générale élective de la Confédération africaine d'escrime (CAE). L'occasion de reconduire le Sénégalais Mbagnick Ndiaye pour un 4e mandant consécutif à la présidence de l'instance continentale. Comme premier vice-président, Ndiaye aura l'Algérien, Raouf Salim Bernaoui. L'ancien président de la Fédération algérienne (FAE) et ex-ministre de la Jeunesse et des Sports a été élu à la majorité absolue, avec 28 voix sur les 30 votants. Sur sa page officielle, l'instance fédérale a fait part de cette annonce, tout en dénonçant certaines pratiques, dit-elle, de la part de certains dirigeants algériens, «qui ont pris attache avec les responsables de différentes fédérations, afin de ne pas voter pour le représentant algérien». «Et cela n'est pas surprenant pour ceux qui se tenaient debout, dans un passé récent, devant la bannière de l'entité sioniste», lit-on sur la page officielle la FAE sur Facebook. Par ailleurs, et lors des élections au niveau des différentes commissions de la CAE, l'Algérie a eu

2 places. La première est celle obtenue de l'Equipe nationale, par Nassim Bernaoui, au niveau de la commission d'arbitrage, en qualité de membre, au même titre que le directeur technique national, Billel Hadi, au niveau de la commission des de l'instance continentale.